Portal 11/11: rituales de renovación y prosperidad para enfocar metas antes de fin de año

En la numerología, el 11 es catalogado como una cifra maestra, asociada a la intuición, el desarrollo interior y la sintonía espiritual. El cruce del día 11 con el decimoprimer mes del año da forma al llamado portal 11/11, una instancia que sus adeptos interpretan como un momento clave para cerrar etapas, repasar objetivos y trazar nuevos rumbos.

La alineación de estos cuatro dígitos de valor uno es leída en estas corrientes como una oportunidad simbólica para canalizar intenciones vinculadas al bienestar general, la solidez económica y los proyectos personales. Quienes adhieren a estas tradiciones suelen reservar la jornada para fijar la atención en los cambios que buscan concretar a corto y mediano plazo.

Aunque estas prácticas carecen de demostración científica como herramientas efectivas para generar bonanza material, integran un abanico amplio de corrientes espirituales que otorgan un sentido singular a la repetición de dicho número.

Alternativas rituales para poner en práctica

Una de las costumbres más extendidas para este día requiere de elementos sencillos: una vela clara, canela en polvo, fósforos de madera, papel, lápiz y un mineral como el cuarzo transparente o la amatista. La propuesta invita a buscar un ambiente calmo para redactar entre tres y once anhelos en tiempo presente y con un tono afirmativo. Luego, tras espolvorear la vela con canela, se procede a encenderla con un cerillo de madera mientras se proyectan las metas deseadas.

Persona escribiendo una carta con una vela encendida Foto: ilustración de IA en Canva

Para concluir ese paso, la hoja se pliega en cuatro partes y se coloca el cristal encima a modo de anclaje simbólico. Quienes coordinan esta práctica recomiendan ubicar la vela sobre una base segura y resistente al calor, lejos de materiales inflamables y siempre bajo mirada atenta, sin que sea preciso aguardar a que el cebo se consuma por completo.

Otra opción muy extendida consiste en redactar una misiva dirigida al universo. En este caso, la consigna es anotar el nombre completo y la fecha de nacimiento en el margen superior del papel para iniciar el texto con la fórmula "Gracias, universo, por…". A partir de ese encabezado, se despliegan las metas y proyectos futuros de manera detallada y positiva. Una vez finalizada la redacción, el escrito se dobla y se conserva en un espacio íntimo —como un cajón de prendas o debajo del almohadón— para que funcione como un recordatorio personal de los compromisos asumidos.

Por último, existe una dinámica orientada a las 11:10 o las 11:11, tanto del turno matutino como del nocturno. La propuesta sugiere colocar un aviso sonoro a esa hora y, al sonar, realizar una pausa en las tareas del momento, extender los brazos y recitar una consigna afirmativa.

Canela. Foto: Pixabay

Entre las frases habitualmente sugeridas para dicho minuto figura el enunciado: "Estoy disponible para recibir, disfrutar y quedarme con todo lo bueno que viene a mí", acompañado por un breve lapso de visualización enfocado en el crecimiento profesional, la estabilidad financiera o la tranquilidad personal.

Estas prácticas funcionan como herramientas simbólicas para reordenar prioridades en el tramo final del año. Sin embargo, los referentes en la materia coinciden en que el éxito de cualquier propósito no depende exclusivamente del calendario, sino de las decisiones y acciones concretas que se adopten en el día a día.

En base a El Tiempo/GDA