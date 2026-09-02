¿Por qué a veces sentimos que alguien nos mira? La ciencia explica qué ocurre en el cerebro

Esa sensación de estar siendo observado puede parecer un sexto sentido, pero la ciencia encuentra una explicación en la percepción, la atención y las señales del entorno. Hay situaciones en las que una persona tiene la sensación de que alguien la está mirando. Se da vuelta y, para su sorpresa, descubre que efectivamente otra persona tenía los ojos puestos en su dirección.

La experiencia puede resultar llamativa y hasta llevar a pensar en una suerte de intuición especial. Sin embargo, la ciencia plantea explicaciones vinculadas con la forma en que el cerebro percibe lo que ocurre alrededor, incluso cuando parte de esa información no llega de manera consciente.

El fenómeno es conocido como escopaestesia y despertó el interés de investigadores desde hace más de un siglo. En 1898, el psicólogo Edward Titchener estudió esta sensación y la relacionó con la preocupación de una persona por aquello que sucede fuera de su campo visual.

El cerebro puede detectar señales sin que nos demos cuenta

Una de las explicaciones posibles se encuentra en la capacidad del cerebro para procesar información del entorno antes de que la persona sea plenamente consciente de ella.

Un movimiento, un cambio de posición o incluso el sonido de alguien que se acerca pueden ser suficientes para provocar una sensación de alerta. El cerebro recibe esas señales, las interpreta y genera una respuesta antes de que la persona pueda identificar con claridad qué fue lo que llamó su atención.

En ese proceso también tiene un papel importante la visión periférica. Aunque no ofrece el mismo nivel de detalle que la visión central, permite registrar movimientos y modificaciones que ocurren alrededor.

Por ejemplo, alguien puede percibir de manera casi imperceptible que otra persona giró la cabeza o dirigió los ojos hacia ella. Esa información puede ser procesada por el cerebro antes de convertirse en una percepción consciente.

A esto se suma la denominada atención exógena, un mecanismo que permite responder de manera automática ante estímulos repentinos o cambios en el entorno.

Esta capacidad está relacionada con la vigilancia y pudo haber tenido importancia para detectar posibles amenazas.

¿Es realmente un sexto sentido?

Hasta el momento, no existe evidencia científica sólida que demuestre que los seres humanos tengan una capacidad extrasensorial para saber cuándo alguien los está observando.

Un artículo publicado por The Conversation plantea justamente que no existen pruebas concluyentes de que las personas posean una habilidad especial para detectar las miradas ajenas.

La mirada, además, tiene un papel relevante en las relaciones entre las personas. Desde edades tempranas, los seres humanos aprenden a interpretar hacia dónde miran los demás y qué puede significar esa mirada: puede expresar interés, atención, curiosidad o incluso una amenaza.

Gente caminando por Av. 18 de Julio. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

También puede intervenir el sesgo de confirmación. Cuando una persona cree que alguien la está observando, puede prestar más atención a los gestos y movimientos que confirman esa impresión. A su vez, es posible que recuerde con mayor facilidad aquellas ocasiones en las que efectivamente acertó.

De esta manera, lo que puede sentirse como un sexto sentido podría explicarse por la combinación de distintos procesos cerebrales que ocurren con rapidez y, en parte, fuera de la conciencia.

El cerebro está constantemente atento a las señales que llegan desde el entorno. Las recoge, las interpreta y puede generar una respuesta incluso antes de que la persona sea capaz de explicar por qué tuvo la sensación de que alguien la estaba mirando.

En base a El Tiempo/GDA