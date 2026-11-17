Dedicar al menos 120 minutos semanales a caminar por parques, recorrer jardines o permanecer en entornos naturales aporta beneficios comprobados para la salud mental. Distintas investigaciones científicas vinculan este hábito con una baja en los niveles de estrés, una mejor regulación emocional y una merma en los pensamientos negativos recurrentes.

Esta costumbre se enmarca dentro de lo que los especialistas denominan "prescripción social verde", un enfoque que fomenta las actividades al aire libre para promover el equilibrio físico y emocional, apuntando especialmente a quienes conviven con las exigencias cotidianas de los entornos urbanos.

Cómo frena la mente el contacto con los espacios verdes

Uno de los efectos más destacados por la ciencia es la reducción de la rumiación, un mecanismo psicológico que lleva a darle vueltas una y otra vez a situaciones desagradables, errores propios o preocupaciones difíciles de destrabar. Según un estudio de neuroimagen difundido por The Conversation, realizar una caminata de 90 minutos en un ambiente natural logra apaciguar este patrón mental, registrándose una menor actividad en las áreas del cerebro asociadas con los estados de ánimo negativos.

Las investigadoras María Cristina Martínez-Fernández y Gema Serrano Gemes señalan que estar en contacto con bosques, jardines y áreas arboladas facilita la recuperación de la atención y alivia el desgaste cognitivo propio de la vida en la ciudad. Además, los expertos aclaran que no es necesario cumplir con los 120 minutos de una sola vez: el tiempo puede repartirse en varias salidas cortas a lo largo de la semana o concentrarse en un paseo más extenso durante el fin de semana.

Mujer realiza una caminata al aire libre mientras utiliza bastones de marcha. Foto: Canva.

El impacto fisiológico y la respuesta del organismo

Los efectos positivos de pasar tiempo al aire libre trascienden lo estrictamente psicológico. La evidencia científica también documenta respuestas físicas concretas, como una mejor regulación de la presión arterial y una reducción en los niveles de cortisol, la hormona vinculada directamente con el estrés.

Otro componente bajo estudio son los fitoncidas, compuestos orgánicos volátiles que liberan los árboles. Según las investigaciones, estas sustancias pueden estimular la actividad de determinadas células del sistema inmunológico —conocidas como células NK o "asesinas naturales"—, que cumplen un rol clave en las defensas del organismo.

Caminar en la playa. Foto: Pixabay

Cómo aprovechar estos beneficios sin salir de la ciudad

Para quienes viven en zonas urbanas, los especialistas aseguran que no es indispensable viajar hasta un monte nativo o una reserva natural para obtener estos resultados. Los parques públicos, las plazas arboladas y otros espacios verdes dentro de la ciudad también ofrecen un entorno propicio para desconectar y descansar la mente.

Una de las estrategias recomendadas consiste en caminar prestando atención consciente a los detalles del paisaje, como el movimiento del viento, el sonido de las ramas o las hojas de los árboles. Esta práctica, emparentada con la atención plena o mindfulness, busca anclar la mente en el presente y observar el entorno sin emitir juicios. De ese modo, se logra interrumpir el ciclo de pensamientos repetitivos. Asimismo, incorporar caminatas habituales de entre 20 y 30 minutos suma ventajas adicionales para la movilidad, el sistema cardiovascular y el bienestar general.

En base a La Nación/GDA