Migrar y quedarse: cómo afecta el desarraigo al cerebro y qué hacer para adaptarse a una nueva realidad

En nuestro origen, los seres humanos hemos sido trashumantes. A lo largo de la historia y hasta nuestros días, viajamos, nos mudamos, emigramos.

Lo hacemos para dejar nuestros problemas atrás, en busca de un propósito o porque nos impulsa el espíritu aventurero.

La mudanza o migración acarrean sentimientos de nostalgia y desarraigo, un hito que produce profundo impacto y desafía emociones y habilidades cognitivas.

El impacto emocional.

Al dejar un lugar, renunciamos a los códigos compartidos, los olores familiares, el paisaje cotidiano y a la comunidad que validaba quiénes éramos.

Cuando cambiamos de entorno, el guión de nuestra existencia sufre un giro dramático. Al llegar a un nuevo lugar puede surgir el síndrome del impostor o el vértigo de encajar en nuevas estructuras o estar a la altura de las expectativas de quienes nos reciben.

En ocasiones nos encontramos con prejuicios y sesgos cuyo peso se agrava por sentimientos de culpa o miedo. Soportar la soledad inicial combinada con el esfuerzo por integrarnos y no mostrar vulnerabilidad genera ansiedad y desasosiego. Estas emociones se transmiten incluso a las siguientes generaciones, que no vivieron el desarraigo pero que lo siguen sufriendo debido a lo dicho y a lo no dicho.

El rol del cerebro.

Cuando estamos lejos de casa, las tareas más cotidianas como comprar pan, descifrar modismos, orientarse en la ciudad, dejan de ser automáticas. El cerebro debe procesar de manera consciente infinidad de estímulos nuevos, saturando la memoria de trabajo y provocando fatiga mental extrema.

Joven sostiene una caja con mantas, en medio de una mudanza. Foto: Freepik.

Adaptarnos a normas implícitas diferentes, cambiar de registro cultural o laboral y replantearnos planes exige una altísima capacidad de adaptación mental. Si no podemos flexibilizar nuestros esquemas previos podemos caer en la rigidez o la frustración.

En contextos de hostilidad o riesgo, el cerebro activa un estado de alerta sostenida. Esto drena los recursos de nuestra mente, dificultando la concentración profunda, la planificación y la memoria episódica.

Cada paso se convierte en una apuesta sin red de seguridad. Nuestro cerebro sufre un desgaste severo intentando calcular riesgos y beneficios en un entorno donde las reglas del juego son desconocidas.

El desarraigo nos obliga a construir un hogar dentro de nosotros mismos cuando el exterior se desvanece o se vuelve ajeno. Es una crisis, y al mismo tiempo constituye el motor de una profunda reconfiguración de nuestros recursos internos.

El desarraigo.

En el reverso de toda partida existe una geografía que permanece. Quienes se quedan no cruzan fronteras físicas, pero experimentan su propio y silencioso sismo emocional. El mapa de su cotidianidad sigue intacto, pero el paisaje afectivo se desfigura y se transforma irremediablemente a medida que lo atraviesan las ausencias.

El impacto también es profundo para el cerebro del que no se mueve.

La mente opera por predicción y costumbre; cuando una persona amada desaparece del entorno diario, el cerebro continúa buscando automáticamente sus gestos, sus pasos o su voz en la casa. Esa discrepancia entre la expectativa y la realidad genera un duelo suspendido.

A nivel cognitivo, los que se quedan enfrentan el reto de reorganizar su sistema cotidiano de referencias. Deben asumir roles que antes se compartían y rediseñar rutinas en un espacio impregnado de recuerdos. Además, la mente entra en un estado de vigilia flotante: la atención se fragmenta entre el presente local y la preocupación constante por el bienestar de quien partió en la distancia.

A veces aparece también la paradoja de la culpa: la sensación de no tener derecho a rehacer la vida sin la presencia del otro, o la dificultad para comunicar el propio desgaste para no abrumar a quien emigró. Quedarse no es un acto estático; exige la misma flexibilidad cognitiva y la misma resiliencia que una partida, obligando a reconstruir el significado del hogar aun cuando éste ha cambiado para siempre.

A continuación, algunos consejos prácticos:

• Estructurar rutinas de anclaje: Para aliviar la sobrecarga del cerebro y la memoria de trabajo ante un entorno desconocido, automaticemos pequeñas decisiones diarias. Establezcamos horarios fijos para alimentarnos, descansar o hacer ejercicio, creando un marco predecible que reduce nuestra fatiga mental y nos devuelve una sensación de control.

• Validar las emociones sin culpa: Reconocer la nostalgia, la desorientación o el agotamiento como respuestas naturales —y no como debilidades— permite desactivar el estado de alerta sostenida. Aceptemos el duelo por los referentes perdidos, tanto cuando partimos como al quedarnos.

• Ejercitar la flexibilidad cognitiva: En lugar de comparar constantemente el presente con el lugar de origen, estimulemos la curiosidad activa. Exploremos el nuevo entorno con apertura mental ejercitando la neuroplasticidad, permitiendo la reconfiguración de los esquemas previos y la transformación de la crisis de identidad en una oportunidad de expansión personal.

Para tener en cuenta:

• El desarraigo también se hereda: La migración no solo impacta a quien parte, sino que rompe referentes cotidianos y transmite su nostalgia a las siguientes generaciones.

• La mente de quien se queda sufre un duelo suspendido: Quien permanece experimenta un cataclismo silencioso. Su cerebro predictivo continúa buscando la voz y los gestos del ausente, fragmentando su atención e imponiéndole rediseñar su vida.

• Estructurar rutinas protege el cerebro: Frente a la sobrecarga que produce un entorno nuevo, establecer rutinas sencillas reduce la fatiga mental, alivia la carga de nuestra mente y transforma la crisis en una oportunidad de reinvención.