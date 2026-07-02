María Montessori: consejo de la pedagoga revolucionaria para construir la seguridad de los niños

María Montessori, pedagoga italiana nacida en 1870, fue pionera en una visión revolucionaria sobre la educación infantil. Una de sus frases más famosas fue: “Nunca ayudes a un niño en una tarea en la que siente que puede tener éxito", que enfatiza en la necesidad de respetar la autonomía infantil para fortalecer su autoestima y confianza.

Contraria a los métodos tradicionales y rígidos predominantes en su época, Montessori basó su enfoque en la observación directa del niño y en adaptar el entorno para facilitar su aprendizaje independiente.

Esta filosofía nació tras su trabajo con niños en situaciones vulnerables y discapacitados en Roma, donde comprobó que los menores aprenden mejor actuando por sí mismos y explorando a su propio ritmo. La acción del niño no solo busca realizar una tarea cotidiana, sino también edificar su seguridad y capacidad de decisión.

El impacto de la intervención de los adultos en la autoestima infantil

Montessori advirtió que la intervención frecuente de adultos, motivada por la impaciencia o el miedo a los errores, puede resultar contraproducente. La ayuda constante puede transmitir un mensaje de incapacidad al niño, limitando su crecimiento personal. Para ella, el éxito no debía medirse solo en logros académicos, sino en la confianza que el niño desarrolla en sus habilidades.

Niños jugando con bloques apilables Foto: Freepik

En sus obras emblemáticas, como "El método de la pedagogía científica" (1909) y "La mente absorbente del niño" (1949), la educadora subrayó que los niños experimentan una profunda satisfacción cuando logran completar tareas sin ayuda, lo que promueve la disciplina natural y el deseo de aprender. Por el contrario, la sobreprotección genera dependencia y una búsqueda constante de aprobación externa, afectando negativamente su desarrollo emocional y educativo.

Qué significa ser observadores dinámicos en la crianza actual

El método Montessori plantea que el rol de padres y docentes debe ser el de "observadores dinámicos", acompañando sin invadir el proceso individual de aprendizaje. La recomendación es permitir que el niño continúe incluso si comete errores, interviniendo solo ante frustración significativa o cuando solicita ayuda, y ofreciendo siempre el mínimo apoyo necesario para retomar su actividad de forma autónoma.

Esta visión educativa ha influido profundamente en la pedagogía moderna y sigue vigente en la discusión sobre la crianza respetuosa y el fomento de la autonomía infantil en hogares y escuelas del mundo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.