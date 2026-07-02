Niño de 11 años tomó la camioneta de sus padres y mató a ocho monjes budistas en Tailandia

Una tragedia ocurrió en Tailandia: ocho monjes budistas murieron y más de 20 resultaron heridos tras ser embestidos por una camioneta conducida por un niño de 11 años durante un peregrinaje.

El grupo de 35 monjes y cinco seguidores laicos realizaba un peregrinaje junto a la carretera en la provincia de Mukdahan cuando ocurrió el incidente.

Detalles del trágico accidente en Mukdahan

"El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa" del accidente, dijo a la prensa Pairoj Thaiphutsa, comandante de la Policía provincial de Mukdahan.

"Pedimos a los padres del niño que vinieran para determinar quién es responsable del cuidado del menor, para avanzar con el proceso legal", agregó.

Según la Policía, el niño tomó sin permiso la camioneta de sus padres y perdió el control del vehículo, chocando contra los monjes.

Camioneta conducida por un niño de 11 años protagoniza siniestro de tránsito que mata a ocho monjes budistas. Foto: Ruamjai Mukdahan Rescue Foundation / AFP

El dramático testimonio de los monjes sobrevivientes

"Vi a un niño acercarse al volante de una camioneta. En ese momento, yo estaba cantando 'Buddho, Buddho' (un mantra de meditación)", declaró un monje identificado como Phra Sompong en un video difundido por equipos locales de rescate.

"Luego, de repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad", señaló. "Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo. Los nueve monjes que encabezaban la fila sobrevivieron, pero los demás, que fueron alcanzados por el vehículo, salieron despedidos por los aires", añadió. Prayut Ruanthongkam, jefe de la policía de la ciudad de Mukdahan, dijo a la AFP que el niño tiene 11 años.

Cinco de los monjes murieron en el sitio del accidente y otros tres fallecieron en el hospital, mientras 10 más reciben atención.

Siniestro de tránsito en Tailandia: camioneta conducida por un niño de 11 años mata a ocho monjes budistas. Foto: Ruamjai Mukdahan Rescue Foundation / AFP

La crisis de seguridad vial en las rutas de Tailandia

Los monjes budistas son figuras profundamente respetadas en Tailandia, donde desempeñan un papel central en la preservación y transmisión de las enseñanzas de Buda.

Es habitual verlos participar en ceremonias y procesiones públicas, así como recibir ofrendas de la población.

Tailandia figura entre los países con peores registros de seguridad vial del mundo. Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes y suelen estar asociados al exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el insuficiente cumplimiento de las normas de circulación.

AFP