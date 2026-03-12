Lo que dejó la marcha del 8M: cómo enseñar a tu hija a cuidar sus derechos, según la psicología
Las consignas que se vieron durante el 8M buscan que las próximas generaciones crezcan con más libertad y menos miedo y, en ese camino, la crianza juega un papel fundamental.
Miles de mujeres marcharon el domingo pasado en el marco del Día Internacional de la Mujer. La movilización avanzó por la avenida Avenida 18 de Julio entre cantos, pañuelos y carteles con consignas que hablaban de derechos, autonomía y libertad. Los mensajes escritos a mano decían cosas como: “Ninguno me vuelve a quitar mi paz”, “8 de marzo, día de lucha” o “Quiero que toda niña sepa que su voz puede cambiar el mundo”.
Detrás de esas frases hay una pregunta que muchas familias se hacen: ¿cómo criar niñas que crezcan sabiendo que tienen derechos, que puedan defenderlos y que se animen a ocupar su lugar en el mundo? Desde la psicología, la respuesta no pasa por formar niñas “perfectas” ni por enseñarles a vivir a la defensiva, sino por ayudarlas a desarrollar herramientas emocionales y sociales que les permitan confiar en sí mismas.
Uno de los primeros pasos para construir esa seguridad es validar lo que las niñas sienten y piensan. Cuando los adultos escuchan sus opiniones, las toman en serio y las invitan a participar en decisiones acordes a su edad, están transmitiendo un mensaje poderoso: su voz tiene valor. Unicef señala que esta experiencia cotidiana es clave para que, más adelante, puedan expresar desacuerdos, poner límites o defender sus ideas sin sentir culpa.
Otra habilidad fundamental es el aprendizaje de los límites personales. Desde pequeñas, las niñas pueden incorporar que tienen derecho a decir “no” cuando algo las incomoda, ya sea en situaciones de juego, en vínculos sociales o en su propio cuerpo. Esto incluye respetar sus decisiones en cuestiones simples —como si quieren o no dar un beso o un abrazo— y enseñarles que su consentimiento importa.
Cuando las niñas crecen sabiendo que pueden expresar incomodidad o desacuerdo, desarrollan mayor capacidad para proteger su bienestar en diferentes contextos.
La forma en que los adultos se relacionan también transmite mensajes sobre igualdad y respeto. Las niñas observan cómo se distribuyen las tareas en el hogar, cómo se resuelven los conflictos y cómo se habla sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Por eso, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de los aprendizajes más poderosos ocurre a través del ejemplo: ver mujeres que opinan, deciden y participan activamente en distintos ámbitos de la vida.
Unicef también destaca la importancia de estimular la autonomía. Permitir que las niñas prueben, se equivoquen, tomen decisiones y enfrenten desafíos acordes a su edad fortalece su confianza personal. La sobreprotección, en cambio, puede transmitir la idea de que el mundo es demasiado peligroso o que ellas no tienen recursos para enfrentarlo.
Finalmente, enseñar sobre derechos no tiene por qué ser un tema abstracto. Puede empezar con conversaciones simples sobre justicia, igualdad y respeto en la vida cotidiana. Explicar que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad, que nadie tiene derecho a hacerlas sentir menos o a imponerles límites injustos, forma parte de la educación emocional y social.
Las consignas que se vieron en las calles de Montevideo durante el 8M hablan de una aspiración colectiva: que las próximas generaciones crezcan con más libertad y menos miedo. En ese camino, la crianza también juega un papel fundamental.
