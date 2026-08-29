Las tres razones emocionales que explican por qué te dormís en el sofá antes de llegar a la cama

Hay días en los que contamos las horas para volver a casa, prepararnos algo rico para comer, darnos una ducha y sentarnos finalmente a mirar un capítulo más de la serie que nos tiene enganchados o esa película que todos recomiendan. Sin embargo, la vida muchas veces tiene otros planes: apenas le damos reproducir, nos quedamos profundamente dormidos.

La escena es cotidiana para muchas personas. Algunas se despiertan de madrugada, mientras que otras recién abren los ojos a la mañana siguiente, cuando suena el despertador. Pero, ¿qué significa quedarse dormido en el sillón?

Según los expertos en psicología, no siempre se trata simplemente de cansancio o agotamiento físico. En determinadas circunstancias, este comportamiento puede estar relacionado con el estrés acumulado, la necesidad de encontrar un refugio emocional y la dificultad para desconectar de las exigencias de la rutina.

¿Qué significa para la psicología que alguien se quede dormido en el sillón?

Imagen generada por inteligencia artificial.

Quedarse dormido en el sofá no necesariamente es un simple hábito ni significa que el cansancio haya impedido llegar a la cama. En algunos casos, puede reflejar una dificultad para relajarse, desconectar de las obligaciones cotidianas y gestionar determinadas emociones. La manera en que una persona atraviesa su rutina diaria, sus responsabilidades y su relación con el entorno también puede influir en sus hábitos de sueño.

De acuerdo a la Sociedad Española de Sueño, los problemas para dormir pueden estar relacionados con factores fisiológicos, hábitos inadecuados y una deficiente higiene del sueño. Entre estos últimos aparece también el hecho de descansar en espacios que no están preparados específicamente para dormir. Uno de los perfiles que con mayor frecuencia puede quedarse dormido mientras mira televisión o utiliza el teléfono celular es el de las personas multitarea, que acumulan numerosas responsabilidades y actividades durante el día.

Cuando llega la noche, el cuerpo puede estar agotado, pero la mente todavía permanece activa y tiene dificultades para desconectar. El resultado puede ser paradójico: el sillón, frente al televisor o con el teléfono en la mano, termina convirtiéndose en el lugar donde finalmente aparece la sensación de relajación.

El sillón como refugio emocional

Foto: Pxhere.

Pero el fenómeno también puede tener una dimensión emocional. Para algunas personas, quedarse dormidas en el sofá funciona como una manera inconsciente de prolongar ese momento de tranquilidad antes de terminar el día.

En determinados casos, este comportamiento puede estar asociado con la soledad, el aislamiento emocional o la necesidad de evitar un momento de silencio en el dormitorio. El entretenimiento —una serie, una película o incluso el teléfono celular— funciona entonces como una compañía que permite postergar el momento de ir a dormir.

Esto puede explicar por qué algunas personas sienten que se relajan más en el sillón que cuando finalmente se acuestan en la cama: el cambio de ambiente puede implicar también pasar de un momento de distracción a otro en el que aparecen pensamientos, preocupaciones o tareas pendientes.

Además, quedarse dormido de manera habitual en el sofá puede coincidir con síntomas de ansiedad, insatisfacción personal o dificultades para gestionar el estrés. Esto no significa que dormirse en el sillón sea, por sí mismo, un signo de un trastorno psicológico, pero sí puede ser una señal para observar cómo se está viviendo la rutina y cómo se está descansando.

En términos generales, detrás de este comportamiento pueden aparecer tres elementos: dificultad para relajarse, búsqueda de refugio emocional y tendencia a postergar el momento de ir a dormir.

¿Dormir en el sofá puede alterar el sueño?

Hombre duerme con la boca abierta. Imagen generada por la inteligencia artificial Grok.

Dormirse en el sillón ocasionalmente no necesariamente constituye un motivo de preocupación. El problema puede aparecer cuando se transforma en una conducta frecuente o cuando la persona comienza a preferir sistemáticamente el sofá antes que su propia cama.

En esos casos, el hábito puede terminar interfiriendo con la rutina de sueño. Si la persona se despierta durante la madrugada para trasladarse del sillón a la cama, por ejemplo, puede resultar más difícil volver a alcanzar un descanso profundo y continuo.

A esto se suma que los sofás no están diseñados para dormir durante períodos prolongados. Suelen ofrecer menos espacio y una posición poco adecuada para mantener el cuerpo durante varias horas, lo que puede favorecer malas posturas, rigidez y molestias físicas, especialmente en la espalda y el cuello.

Por eso, si quedarse dormido frente al televisor ocurre de manera esporádica, probablemente no haya mucho de qué preocuparse. Pero cuando se convierte en una costumbre diaria, puede ser útil preguntarse qué hay detrás de ese comportamiento: ¿es simplemente cansancio, una acumulación de estrés o una dificultad para desconectar al final del día?

Observar estos patrones puede ser el primer paso para mejorar los hábitos de sueño, recuperar una rutina de descanso más saludable y detectar si existe algún problema que requiera mayor atención.