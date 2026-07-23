“Las personas que más años viven no adoptan una rutina saludable”, señala Dan Buettner, experto en longevidad

El escritor, investigador y experto en longevidad estadounidense Dan Buettner lleva décadas detrás del estudio relacionada a cómo viven las personas más longevas del mundo y en un artículo publicado en Runner´s World analiza algunas de sus análisis y concluye que existen ciertos hábitos de movimiento que parecen ser un factor común entre ellas.

Dentro de su larga trayectoria de investigaciones, una de las más conocidas derivó en una serie documental publicada en Netflix en agosto de 2023 titulada Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules. La misma consta de cuatro episodios que recorren en profundidad las comunidades donde radican las personas más longevas en el mundo que incluyen destinos como Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia), Loma Linda (California, EE. UU.) y la península de Nicoya (Costa Rica).

Hábitos que mantienen las personas más longevas según Buettner

Luego de años de investigación detrás del tema, Buettner asegura que “la verdadera clave es que nuestro entorno esté configurado de tal manera que las decisiones inconscientes sean mejores”. Enfatiza en que las personas que más años viven no lo hacen gracias a adoptar de manera consciente una rutina saludable, sino que, por el contrario, lo consiguen integrando sus hábitos de manera natural.

Cree que lo fundamental no se encuentra en largas sesiones de gimnasio ni rutinas extremas, sino que hace hincapié en que los hábitos se incorporan a la vida cotidiana. No hace ejercicio por si solo, sino que vive en entornos donde cada desplazamiento supone un paseo, y estos pueden llegar a generar un equivalente de entre 10.000 y 12.000 pasos al día sin darse cuenta.

Dan reconoce que es por este argumento que sus actividades favoritas son caminar y la jardinería. Argumenta que una caminata de manera diaria puede aportar una gran parte de los beneficios asociados a los entrenamientos de resistencia más intensos. Mientras que una actividad rutinaria, como mantener el cuidado de su jardín, no solo permite mantener un sistema activo sino que se hace mediante movimientos como agacharse, estirarse o levantamiento de objetos.

Qué son las “Zonas Azules” y su relevancia en las investigaciones de Buettner

El término “Zonas Azules” fue mencionado por primera vez por Buettner durante un proyecto de investigación que dirigió en el año 2004. El nombre se inspiró en el trabajo demográfico de Gianni Pes y Michel Poulain, quienes marcaron con círculos azules en un mapa los pueblos de montaña de Cerdeña, al oeste de Italia, que poseían mayor longevidad.

En la actualidad Blue Zones, por su traducción al inglés, es una marca registrada por Buettner en la cuál da detalle de cada una de sus investigaciones, pública diferentes contenidos educativos o planes de alimentación que se aplican en estos lugares, e incluso ofrece conferencias y retiros para personas que buscan adoptar este estilo de vida.