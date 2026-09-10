La razón científica por la que no podés dejar de pensar en comida y por qué no es falta de voluntad

No se trata simplemente sentir hambre. El concepto que se bautiza como food noise, describe esos pensamientos persistentes sobre la comida que pueden ocupar buena parte del día. Y la ciencia recién comienza a estudiar un fenómeno que cobró notoriedad con los nuevos tratamientos para la obesidad.

Pensar en la comida es normal. Elegimos qué comer, planificamos las comidas y muchas de nuestras reuniones sociales ocurren alrededor de una mesa. Sin embargo, para algunas personas la comida ocupa un espacio mental mucho mayor: piensan qué van a comer después, cuánto comieron, qué deberían evitar o hacen un esfuerzo permanente para no comer.

En los últimos años comenzó a popularizarse un término para describir esta experiencia: food noise, que podría traducirse como “ruido alimentario”. No se trata simplemente de tener hambre. Tampoco de disfrutar de comer o sentir ganas de un alimento determinado. La expresión se refiere a pensamientos persistentes e intrusivos relacionados con la comida, que aparecen una y otra vez y pueden resultar muy difíciles de controlar.

Foto: Pixnio.

En 2025, un grupo de investigadores propuso una definición científica del fenómeno y lo describió como pensamientos persistentes sobre la comida, percibidos como no deseados o desagradables, capaces de interferir en el bienestar psicológico, social o físico. Ese mismo año se validó un cuestionario específico para comenzar a medirlo.

¿Qué sentimos? ¿Se trata de hambre o ruido alimentario? Nuestro organismo cuenta con mecanismos sofisticados para regular el hambre y la saciedad. Pero no comemos solamente porque necesitamos energía.

En el acto de comer, intervienen el placer, los hábitos, las emociones, el estrés, el sueño y el ambiente. El comer puede motivarse a través de una imagen, un olor, una publicidad o el simple hecho de pasar frente a una panadería. Saber que un determinado alimento está disponible, puede despertar el deseo de comer aún después de haber terminado una comida. Vivimos, además, en un entorno que nos recuerda permanentemente la existencia de comida: delivery durante todo el día, publicidad, redes sociales y alimentos altamente atractivos disponibles casi en cualquier momento.

Por eso es importante diferenciar hambre de food noise. Una persona puede no necesitar comer y, sin embargo, seguir pensando en comida. Este asunto no se trata solamente una cuestión de voluntad. Durante décadas se transmitió una explicación excesivamente sencilla de la obesidad: para bajar de peso hay que comer menos y moverse más.

Desde el punto de vista energético parece lógico, pero no explica por qué para algunas personas reducir la cantidad de comida es relativamente sencillo y para otras significa sostener una negociación mental durante buena parte de nuestro día.

Una nueva mirada

Aquí el concepto de food noise aporta una mirada interesante. Nos obliga a preguntarnos no solamente cuánto come una persona, sino cuánto espacio ocupa la comida en su cabeza. Esto también ayuda a comprender por qué reducir la obesidad a una cuestión de disciplina o fuerza de voluntad es incorrecto. La conducta alimentaria está influida por factores biológicos, psicológicos y ambientales que no son iguales en todas las personas.

Foto: Pxhere.

El término food noise adquirió mucha más notoriedad con la aparición de nuevos medicamentos para tratar la obesidad, como la semaglutida y la tirzapatida. Muchos pacientes comenzaron a describir algo que iba más allá de sentir menos hambre o saciarse antes: decían que habían dejado de pensar constantemente en comida. De alguna manera, algunas personas reconocieron cuánto ruido tenían cuando apareció el silencio.

Estos medicamentos actúan sobre mecanismos relacionados con el hambre y la saciedad y también influyen sobre circuitos cerebrales vinculados con la motivación y la recompensa. En 2026 se publicó una encuesta realizada a 550 personas que utilizaban semaglutida para controlar el peso. Antes del tratamiento, según el recuerdo de los participantes, el 63% consideraba que dedicaba demasiado tiempo a pensar en comida; durante el tratamiento esa proporción descendió al 15%. La puntuación de un cuestionario específico de food noise también disminuyó de forma importante.

Es un dato interesante, pero hay que interpretarlo con cautela. Fue un estudio retrospectivo: los participantes debieron recordar cómo eran esos pensamientos antes de comenzar el tratamiento. Por lo tanto, no demuestra por sí solo que el medicamento explique toda la diferencia.

¿Es una nueva enfermedad?

Foto: Pxhere.

No. Food noise no es un diagnóstico médico. La discusión científica recién está comenzando. Algunos investigadores plantean que puede ser un fenómeno útil para comprender mejor la experiencia de determinados pacientes.

Otros advierten que podría superponerse con conceptos conocidos desde hace años, como el craving, o deseo intenso de comer, la preocupación por la comida, el hambre hedónica y los pensamientos intrusivos. No debemos transformar cada experiencia humana en una enfermedad, pero tampoco ignorar lo que los pacientes cuentan.

La pregunta no es si pensamos en comida: todos lo hacemos. La pregunta es con qué frecuencia, con qué intensidad y cuánto interfiere ese pensamiento en nuestra vida.

más allá del plato. El interés por el food noise acompaña un cambio más profundo en nuestra comprensión de la obesidad. Hoy sabemos que es una enfermedad crónica y multifactorial, determinada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales.

Por eso su tratamiento tampoco puede reducirse a entregar una dieta. La alimentación, la actividad física, el sueño, la salud mental, la conducta y, cuando corresponde, el tratamiento farmacológico forman parte de un abordaje integral. Todavía tenemos mucho que investigar sobre food noise. No sabemos si terminará consolidándose como un concepto clínico independiente ni cuál será su importancia en el tratamiento a largo plazo.

Pero ya produjo algo valioso: permitió escuchar mejor una experiencia que muchas personas intentaban describir desde hacía años. Durante mucho tiempo observamos solamente cuánto había en el plato. Quizás también tengamos que empezar a preguntar cuánto espacio ocupa esa comida en la cabeza.