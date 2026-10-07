La enseñanza de Confucio que puede cambiar la forma de relacionarnos con los demás

“Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás, mantendrá lejos el resentimiento”. La frase, atribuida a Confucio y formulada en el siglo V a. C., resume una de las ideas centrales de su pensamiento: el desarrollo personal y la responsabilidad individual como bases para una convivencia equilibrada.

La máxima aparece en las Analectas, recopilación de breves diálogos y enseñanzas del filósofo realizada por sus discípulos. Allí se refleja una concepción de la vida en la que el trabajo sobre el propio carácter ocupa un lugar fundamental.

Confucio vivió en un período marcado por conflictos políticos y disputas territoriales. Como funcionario y consejero, observó las consecuencias de la ambición y los abusos de poder sobre la convivencia. Su respuesta ante ese escenario no fue plantear una transformación mediante la violencia, sino promover un cambio basado en la conducta y la formación moral de las personas.

Uno de los conceptos que permite comprender esta mirada es el de junzi, traducido como “persona noble”. No se trata de una condición determinada por el nacimiento, sino de una categoría ética vinculada con quienes trabajan sobre su carácter y procuran actuar con rectitud, incluso en su vida privada.

Desde esta perspectiva, depositar demasiadas expectativas en otras personas puede llevar a la frustración, la queja y el resentimiento. El camino propuesto por Confucio consiste en poner el énfasis en la propia conducta y en la autodisciplina, en lugar de centrar la atención en aquello que los demás deberían hacer.

Estatua de Confucio con las manos juntas. Foto: Canva.

Su pensamiento también se relaciona con dos conceptos fundamentales: ren, asociado con la humanidad y la benevolencia, y li, referido a los ritos y las normas que orientan la conducta más allá de una simple formalidad.

Para Confucio, ese trabajo individual también tenía consecuencias sobre la sociedad. El orden colectivo debía construirse a partir del comportamiento de quienes la integran y, especialmente, del ejemplo de quienes ejercen posiciones de liderazgo.

“Gobierna con virtud y serás como la estrella polar”, sostenía el filósofo, al comparar al líder virtuoso con un astro que permanece fijo mientras la comunidad gira a su alrededor.

Así, la exigencia sobre uno mismo, el cultivo del carácter y la responsabilidad en el trato con los demás forman parte de una misma concepción ética que atravesó los siglos y tuvo una profunda influencia en la cultura oriental.

En base a La Nación/GDA