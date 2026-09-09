Flores amarillas en setiembre: qué significan, de dónde viene la tradición y por qué se regalan

Cada setiembre, las flores amarillas vuelven a ganar protagonismo. Girasoles, rosas, gerberas y otros arreglos aparecen en las florerías como parte de una tradición que, aunque no corresponde a una celebración oficial, se instaló en el calendario popular.

La fecha que concentra esta costumbre es el 21 de setiembre, un día asociado con la llegada de la primavera en el hemisferio sur. El color amarillo, además, suele vincularse con la vitalidad del sol y los cambios de estación.

Pero el significado de estas flores va más allá. Según el portal especializado FloraQueen, el amarillo representa sentimientos como la felicidad, la amistad, la esperanza y la sinceridad.

El mensaje puede variar según la cultura y la región, aunque el gesto mantiene una idea común: celebrar el vínculo con las personas queridas.

Mano sosteniendo un ramo de flores amarillas. Foto: Canva.

¿Por qué se regalan flores amarillas en setiembre?

Aunque no existe un origen único y claro de esta tradición, una de las explicaciones más conocidas está relacionada con “Floricienta”, la serie argentina que se estrenó en 2004 y marcó a toda una generación.

La producción incluyó una canción llamada “Flores amarillas”, que convirtió a estos ramos en un símbolo relacionado con el amor y la ilusión romántica. Con el tiempo, la referencia comenzó a circular en redes sociales y terminó transformándose en una costumbre que se repite cada septiembre.

Conjunto de flores amarillas. Foto: Canva.

A esto se suma el significado asociado al propio color. El amarillo representa energía, vitalidad y optimismo y, en algunas tradiciones orientales, también se lo relaciona con la prosperidad y la abundancia.

Según el sitio Afrodita Flowers, las flores amarillas también pueden expresar amistad sincera, esperanza y nuevos comienzos, por lo que no necesariamente se vinculan con una relación romántica.

Entre las especies que suelen elegirse para regalar se encuentran los tulipanes amarillos, las rosas amarillas, los girasoles, los lirios y los crisantemos.

Así, una tradición que comenzó a ganar fuerza a partir de una referencia televisiva y se amplificó a través de las redes sociales encontró en septiembre una fecha para repetirse año tras año, combinando significados vinculados al amor, la amistad, la esperanza y la llegada de nuevos comienzos.

En base a El Tiempo/GDA