Especialistas en neurociencias revelan claves para una longevidad saludable en el Museo MACA

El 19 de setiembre, en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) en Manantiales, se realizará la actividad Mentes en red, organizado por el Instituto Neurológico del Este, INE.

Quienes se acerquen al museo del departamento de Maldonado, podrán participar de las relativamente breves charlas que darán los expertos en neurociencias, además de recorrer las exposiciones y colecciones permanentes del MACA.

Más allá de lo grato que puede ser deambular por el museo y su parque de esculturas, la conexión entre arte y cerebro es beneficiosa.

Analizar una obra de arte —ya sea un cuadro, escultura o instalación— exige un esfuerzo cognitivo que activa múltiples áreas del cerebro.

Pasar de ver el todo, a apreciar algunos de los detalles, reflexionar sobre el mensaje subyace en el motivo pintado; todo ese proceso involucra al cerebro de distintas maneras. Ese cúmulo de actividades fomenta la neuroplasticidad, o sea la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones neuronales y fortalecer las existentes.

Un estudio publicado en el British Journal of Psychiatry en 2018 (titulado en inglés Cultural engagement and cognitive reserve: museum attendance and dementia incidence over a 10-year period) encontró que aquellas personas mayores de 50 años que visitaban museos regularmente, tenían una menor incidencia de demencia en un período de 10 años, en comparación a quienes los visitan una vez cada muerte de obispo.

Por otra parte, el arte y la cultura tienen beneficios que van más allá de las ventajas para la salud cerebral.

Una investigación de Frontier Economics y el Centro Colaborador para las Artes y la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que “asistir a un evento artístico o participar en una actividad cultural puede ayudar a aliviar el dolor, la fragilidad, la depresión y la dependencia de medicamentos”.

Mentes en red es un evento organizado por la neuróloga Maria Inés Nouzeilles, directora del INE detalló que la actividad en el Museo Maca se realizará entre las 16.00 y 19.00 horas.

El programa abarcará tópicos variados, expuestos por los expositores invitados de Uruguay y Argentina.

Un bloque temático es estrictamente neurológico y abarcará charlas como “Red interna. “¿Cómo se conecta nuestro cerebro?” y “Plasticidad y reserva cognitiva”.

Otro segmento tratará la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo, con exposiciones como “La receta no farmacológica para una mejor salud cerebral”; “Nutrición y microbiota” o “Edad biológica vs cronológica”.

El vínculo entre nuestro cerebro y emociones también será iluminado con charlas tales como “Psicoinmunología: cuerpo, emociones y salud”.

Por otra parte habrá un espacio dedicado a dar cuenta de los últimos conocimientos sobre el impacto de las redes sociales y la omnipresencia de las pantallas en nuestro día a día.

También habrá, ya que el lugar lo motiva e inspira, una charla de una curadora de arte, para ahondar más sobre la relación entre la creación y la apreciación del arte y la salud cognitiva.

Educar y prevenir.

“He descubierto que hay mucha gente interesada en neurociencias”, comentó la organizadora de Mentes en red.

“Se está hablando mucho de esto actualmente. Entonces, pensé en traer a referentes en el tema, y que estos expongan claramente sus saberes, que transmitan un mensaje concreto, con tips que ayuden. También que ayuden a desestigmatizar y dar pautas para una longevidad saludable.

Crece el entusiasmo por la medicina enfocada en longevidad. Foto: CANVA

Nouzeilles hace hincapié en el carácter accesible de las exposiciones, que durarán como máximo diez minutos. “Me parece que es muy importante que la comunicación sea accesible, que todo el mundo la pueda entender. Porque hay muchas cosas que se pueden prevenir, hay muchas cosas que podemos hacer para estar mejor”., argumentó.

El énfasis en la prevención forma parte cada vez más del “discurso médico”, tanto en lo que hace a los hábitos de vida (hacer ejercicios regularmente, mantener una dieta equilibrada y variada), como en la cada vez mayor relevancia que se le dan a los controles periódicos para detectar lo más tempranamente posible eventuales patologías.

Nouizelles resaltó la importancia de educar e informarse sobre nuestra salud cerebral y cómo cuidarla.

“El primer paso siempre es educación, siempre es explicar, siempre es prevenir. De eso se trata, ¿no? Porque el cerebro es el activo más importante que tenemos en nuestra sociedad”, concluyó.