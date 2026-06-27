El truco de envolver una rama de canela en papel aluminio que promueven los expertos en Feng Shui

Una práctica común y reconocida del Feng Shui consiste en llevar una rama de canela envuelta en papel aluminio dentro de la billetera, la cartera o el auto como un amuleto vinculado a la prosperidad y la protección del dinero.

La recomendación se apoya en el valor simbólico atribuido a la canela en regiones de Oriente, y en la idea de que el aluminio actúa como “escudo” para conservar esa intención en el tiempo, especialmente en meses de gastos y movimientos financieros.

Qué simboliza la canela envuelta en aluminio en el Feng Shui y por qué se asocia a la abundancia

El uso de canela en el Feng Shui aparece ligado a tradiciones que la presentan como un ingrediente asociado a la buena fortuna. Llevarla encima se lo interpreta como una forma de sostener una intención. Ya sea atraer oportunidades, mantener el ánimo en etapas exigentes y cuidar el flujo económico cotidiano.

La incorporación del papel aluminio suma otra capa simbólica. El brillo de este material “refleja” influencias negativas y, de este modo, funciona como protector del amuleto. En la práctica, envolver la rama en aluminio ayudaría a aislarla para que no se rompa, ensucie o quede mezclada con otros objetos dentro de la cartera. Así, en esta combinación el aluminio se entiende como un escudo y la canela como un símbolo de prosperidad.

Cómo preparar el amuleto de canela con aluminio y dónde guardarlo para cuidar el dinero

La preparación del amuleto en la billetera es tan sencillo como tomar una ramita de canela, envolverla con un trozo de papel aluminio y doblar hasta que quede firme, sin que la especia se desarme. Las recomendaciones indican guardarla cerca del dinero o de tarjetas de crédito o débito, porque ahí se refuerza la idea de “movimiento” y orden. También en bolsillos de camperas o cerca de documentos vinculados al trabajo.

Ramas de canela envueltas en aluminio dentro de una cartera. Foto: ilustración de IA en Canva

En el hogar, se sugiere ubicar la canela en espacios asociados a la prosperidad económica. El sector sureste está ligada a la riqueza y también se promueve colocarla en escritorios donde se trabaja habitualmente o cajones donde se guardan documentos importantes.

También, el Feng Shui destaca momentos particulares en los que incorporar este hábito puede resultar más provechoso, como lo es a inicio de mes, cuando se comienza un nuevo trabajo o se está en busca de uno y en momentos de cambio importantes.