El trasfondo psicológico de irse de un evento sin avisar y por qué no siempre es por mala educación

Irse de una reunión, una fiesta o un evento sin despedirse suele sorprender a quienes permanecen allí e incluso puede interpretarse como una falta de cortesía. Sin embargo, esta conducta, conocida popularmente como "despedida irlandesa", no siempre responde al desinterés o a la mala educación.

Especialistas en comportamiento social señalan que las personas pueden optar por retirarse discretamente por distintos motivos, que dependen tanto de su personalidad como del contexto.

Para algunas personas, anunciar que se van implica interrumpir conversaciones, responder preguntas o recibir insistencias para quedarse un poco más. Quienes experimentan ansiedad social o simplemente se sienten incómodos siendo el centro de atención pueden preferir marcharse de forma discreta para evitar ese momento.

Además, las reuniones numerosas pueden resultar estimulantes para algunos y agotadoras para otros. Algunas personas, especialmente aquellas con rasgos más introvertidos, pueden sentir que después de varias horas de interacción necesitan retirarse para recuperar energía, aunque esto no ocurre en todos los casos.

Familia se reúne para la cena de Navidad. Foto: Freepik.

En muchas reuniones, anunciar la salida puede derivar en conversaciones adicionales, saludos prolongados o intentos de convencer a la persona de que permanezca más tiempo. Quienes prefieren retirarse sin interrumpir el desarrollo del encuentro pueden considerar más práctico hacerlo sin avisar a todos los presentes.

En algunos casos, marcharse sin despedirse puede responder simplemente a la decisión de poner fin a una situación cuando la persona siente que ya disfrutó del encuentro o necesita descansar. Desde la psicología, establecer límites personales y reconocer las propias necesidades puede ser una estrategia saludable, aunque la forma de hacerlo dependerá del contexto y de las personas involucradas.

Los especialistas coinciden en que esta conducta no puede interpretarse de la misma manera en todas las situaciones. No es lo mismo retirarse discretamente de una fiesta con decenas de invitados que hacerlo en una cena con pocos amigos o en una reunión familiar íntima, donde la ausencia de una despedida puede generar preocupación o malentendidos.

Por ese motivo, el significado de este comportamiento depende tanto de las características de quien se marcha como del tipo de vínculo y de las normas sociales propias de cada situación.

Con base en La Nación/GDA