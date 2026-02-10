El secreto de la calma estoica: por qué las enseñanzas de Séneca son la clave contra el estrés

El filósofo romano Séneca, figura clave del estoicismo, dejó un legado de sabiduría que continúa siendo relevante en la actualidad. Sus reflexiones sobre la vida, la virtud y la paz interior ofrecen herramientas prácticas para enfrentar los desafíos del día a día. Charan Díaz Arquillo, psicólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, explora estas ideas junto a la experta en programación neurolingüística Jana Capri en su libro Sin ansiedad con Séneca: Reflexiones para tomarte la vida con calma estoica. A continuación, destacan tres lecciones esenciales del pensador para vivir mejor:

Lecciones para vivir mejor: ajustar expectativas

"Tenemos miedo de no conseguir lo que esperamos", señala Séneca en Cartas a Lucio. Para el filósofo, aceptar la incertidumbre de la vida es clave para reducir la ansiedad. “Nada está asegurado, ni siquiera la hora presente”, advertía. Díaz Arquillo explica que mantener expectativas rígidas genera estrés, mientras que una actitud flexible y realista nos ayuda a adaptarnos mejor a los imprevistos, logrando mayor tranquilidad.

Otra lección para vivir mejor: definir propósito de vida

"Ningún pintor logrará un buen retrato si no sabe antes lo que quiere pintar", escribía Séneca. Para él, una vida ordenada depende de tener claridad sobre el propósito final. "Para quien no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento será favorable", añadía. Según Capri, reflexionar sobre nuestras prioridades y metas eleva nuestra perspectiva, alinea nuestras acciones con lo que verdaderamente importa y otorga dirección a nuestra existencia.

Última lección: valorar lo que es propio

"Nunca perderás lo que es realmente tuyo", afirmaba Séneca, refiriéndose a nuestras virtudes, valores y capacidades. Para el filósofo, el éxito y la riqueza son efímeros, mientras que las cualidades internas son inquebrantables. “La verdadera fortaleza viene de aquello que nadie puede arrebatarte, como tu carácter y tu juicio”, explica Díaz Arquillo. Esta visión invita a priorizar el desarrollo personal por encima de las posesiones materiales o la fama pasajera.

Las enseñanzas de Séneca siguen siendo una guía valiosa para quienes buscan vivir con calma y propósito en un mundo frenético. Según los autores de Sin ansiedad con Séneca, su filosofía nos recuerda que la calidad de la vida no depende de cuánto tiempo dure, sino de cómo decidimos vivirla. Una invitación a reflexionar, adaptarnos y mantenernos firmes en lo que realmente importa.

Matías Torino/El Universal/GDA