El psicoterapeuta Rafa Guerrero llega a Uruguay y advierte sobre el daño de las redes en la autoestima infantil

El psicoterapeuta español Rafa Guerrero regresa a Uruguay —será la tercera vez que llega hasta lo que él mismo denomina “el paisito”— para una agenda de actividades bastante cargada. Guerrero estará en Montevideo los días 5 y 6 de octubre para dos charlas académicas y la presentación de un libro junto a Eduardo Strauch, sobreviviente de la tragedia de Los Andes. Pero vayamos por partes.

Aunque este experto español ya tiene cierto renombre en Uruguay, conviene repasar algo de su trayectoria. Además de psicoterapeuta especializado en temáticas de la infancia (como el apego, por ejemplo), Guerrero también es docente universitario y un prolífico escriba, con una dilatada historia de aportes a distintos medios periodísticos (como ABC o El País de España, entre otros) y cerca de una veintena de libros editados.

En la primera jornada en Uruguay, Guerrero dictará dos conferencias en el Hotel Dazzler (21 de Setiembre 2752). La primera lleva como título “Más fuertes que un like” (esa será a las 18:45), y la segunda “TDAH:más allá del diagnóstico” (20:15).

Foto: Gentileza.

Un día después, Guerrero presentará su más reciente libro, Aventura en los Andes, un cuento para niños sobre la tragedia de la cordillera andina, en Bookshop Carrasco

En la primera disertación, Guerrero encarará el tópico centrándose en la autoestima de las infancias, y en brindar consejos al mundo adulto para que este pueda ayudar al niño a “blindar su valor interior frente al rechazo social, la búsqueda constante de aprobación y la adicción a las pantallas”.

Mujer mira un celular. Foto: Commons.

—¿Cómo piensa en abordar el tema de la autoestima en una infancia que muchas veces está en constante contacto con las redes sociales?

—De una manera científica. Hay que entender que una autoestima baja no es un tema genético. La autoestima se construye y se desarrolla en los vínculos que el niño tiene con sus padres, abuelos, maestros, entrenador de deportes y otros integrantes de su comunidad. Tiene que ver con cómo el mundo adulto me mira, y cómo me etiqueta. Si dicen que Juanito es “vago”, o un “maleducado”, o “no es muy inteligente”, todo eso se va acumulando. Pero no solo es eso. En esta época, también están las redes sociales.

—¿De qué manera incide la ubicuidad de las pantallas y las redes sociales en la autoestima infantil?

— La comparación en el ser humano es inevitable. Siempre digo que compararte en redes sociales implica salir perdiendo en el 95% de los casos. Y posiblemente esté siendo muy benévolo. Entonces, nos comparamos con personas que están en lugares fantásticos, que tienen vidas estupendas, que tienen coches estupendos, que tienen cuerpos perfectos... En resumen: vidas que aparentar ser mucho “mejores” que las nuestras. Si encima a todo eso le sumamos un posible trastorno de conducta alimentaria o sensación de soledad en la escuela, eso termina afectando muy negativamente a la autoestima.

Niña se muestra fuerte y con alta autoestima. Foto: Freepik.

—El TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad) es otro tema que ha acompañado a las discusiones sobre bienestar infantil durante años. ¿En qué aspectos se centrará la disertación?

—El primero de ellos es que sobre todo nosotros —los profesionales de la salud mental— vemos que hay un menor al que le cuesta concentrarse, que es muy inquieto, y ya directamente estamos con la hipótesis de que tiene este trastorno y de que tiene que ser diagnosticado y medicado. Hay un exceso de diagnóstico de TDAH. Me ha pasado de llegar a dar una charla en una escuela y que la maestra me diga que la mitad de sus alumnos tiene un diagnóstico así. Eso es imposible.

—¿Y eso cómo repercute en la salud mental del niño o niña?

—En que lo obligamos a niños que no tienen ese trastorno a comportarse como tales. ¿Qué va a hacer el niño si los adultos le decimos que a partir de ahora tiene un diagnóstico tal, y que tiene que tomar tal medicamento? Pues va a ‘ejercer’ como si tuviera ese trastorno. Ellos van a hacer lo que le digamos, porque son muy obedientes.

—Entonces, ¿el problema está en el mundo adulto?

—El enfoque debe estar en cómo hemos llegado a este punto, en las causas. Y muchas veces esas causas está en los adultos, no en los niños. A veces, un diagnóstico de TDAH exculpa a los padres de tratar causas subyacentes para el comportamiento del niño.

Las entradas para la segunda conferencia de Guerrero están a la venta a través de Redticktes.

