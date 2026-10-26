El peligro de delegar la tristeza en la pantalla: la tecnología no reemplaza al abrazo humano

Estamos en la época de la cultura “fast”, en la que casi todo parece tener que resolverse de inmediato. Una pregunta encuentra respuesta en segundos, una duda puede despejarse con una consulta y ante una incomodidad, nos la quitamos de encima.

La inteligencia artificial (IA) profundiza esa lógica: está disponible a toda hora, responde “amorosamente” sin mostrar cansancio y nos ofrece palabras cuando no encontramos las propias. Pero ¿qué sucede cuando esa inmediatez llega al territorio de las emociones? Además de favorecer el “modo análisis” de forma permanente y la psicologización diaria, a cada paso que damos, ¿podemos aprender a gestionar lo que sentimos con ayuda de la IA o corremos el riesgo de perder la capacidad de atravesar lo que nos incomoda?

La posibilidad resulta por lo menos atractiva. Frente a una discusión, pérdida, frustración o situación de ansiedad, recurrir a la IA podría —lo digo en condicional— ayudar a ordenar pensamientos, identificar emociones, encontrar otras perspectivas, fundamentalmente en quienes no cuentan con un “otro” (humano) que los escuche.

Sin embargo, entre comprender una emoción y eliminarla hay una diferencia fundamental. Y es allí donde aparece el riesgo. Las emociones no son problemas técnicos que deban resolverse apenas aparecen. No funcionan como una app que se actualiza ni como un archivo que podemos cerrar cuando deja de ser útil. A veces necesitamos tiempo para entender por qué algo nos dolió, qué o quién nos enoja, qué nos da miedo o qué estamos perdiendo. Hay experiencias que necesitan ser transitadas.

Mujer dialoga con una representación humana hecha con inteligencia artificial. Foto: Magnific.

En una cultura que privilegia la productividad, la eficiencia y la disponibilidad permanente, incluso el mundo emocional parece someterse a la exigencia de rendir. No alcanza con sentir: hay que gestionar lo que sentimos, hacerlo rápido y volver cuanto antes a nuestras obligaciones. La tristeza se convierte en algo que debemos superar; la incertidumbre, en una falla que tenemos que corregir; la angustia, en una molestia que exige una solución inmediata.

A la hora de regular nuestras emociones, la IA puede comenzar a ocupar un lugar demasiado preponderante. Si cada vez que sentimos ansiedad acudimos a una pantalla para calmarnos, si ante cada conflicto necesitamos que un sistema nos explique qué hacer o si no toleramos una emoción hasta haber recibido una respuesta tranquilizadora, corremos el riesgo de construir una dependencia de la regulación externa.

En lugar de desarrollar recursos propios, podríamos acostumbrarnos a delegar en una herramienta la tarea de sostener nuestra incertidumbre. El problema no es consultar a la IA, sino qué esperamos de ella y qué hacemos con sus respuestas. Cada cosa en su lugar: nunca una máquina, robot, software o aplicación —por más sofisticado que sea— resolverá aspectos vinculados al mundo emocional.

Jóvenes felices se encuentran en un abrazo. Foto: Magnific.

Contener una emoción no significa reprimirla, negarla ni taparla con palabras tranquilizadoras. Significa reconocerla sin quedar a merced de ella. Gestionarla tampoco implica controlarla todo el tiempo, sino encontrar una manera de expresarla, comprenderla y actuar sin que necesariamente determine nuestras decisiones. Para eso hacen falta autoconocimiento, autoanálisis, práctica, paciencia, vínculos genuinos y saludables y tolerar el malestar sin exigir que desaparezca enseguida.

También hace falta comprender y aceptar que no todo lo que sentimos necesita una intervención inmediata. Podemos estar tristes sin tener que encontrar en el acto una explicación. Podemos enojarnos y esperar antes de responder. Podemos sentir miedo sin convertirlo automáticamente en una señal de que algo está mal. Aprender a convivir con esas experiencias forma parte de la experiencia humana y madurez emocional, consecuencia del análisis y del aprendizaje que nos da la vida.

Claramente, existe una diferencia abismal entre una conversación con una IA y un encuentro humano. Un sistema puede producir respuestas empáticas, reconocer patrones en nuestro lenguaje y ofrecernos herramientas útiles, pero no participa de una relación del mismo modo. No comparte nuestra historia, no construye con nosotros una presencia recíproca ni puede reemplazar la complejidad de un vínculo. Una conversación humana incluye silencios, gestos, abrazos (oxitocina), desacuerdos, límites y la posibilidad de que el otro no nos diga exactamente lo que queremos escuchar. A veces, precisamente allí ocurre algo importante: alguien nos acompaña sin resolvernos la vida.

Esto no significa idealizar los vínculos humanos ni desconocer que hay personas que no cuentan con una red de apoyo disponible. Para ellas, la IA puede ofrecer un recurso accesible para empezar a hablar de lo que les pasa. Pero conviene distinguir entre una herramienta que facilita el primer paso y una que termina ocupando todos los espacios. La tecnología puede acompañar en estos casos donde la soledad y/o la carencia de vínculos es lo que prima; no debería convertirse en el único lugar al que acudimos para procesar nuestra vida emocional.

Personas trabajan con inteligencia artificial. Foto: Magnific.

Por eso, la pregunta no es si la inteligencia artificial puede ayudarnos a gestionar las emociones. En determinadas circunstancias, sí puede. La pregunta más profunda es si estamos utilizando esa ayuda para ampliar nuestra capacidad de comprendernos, o para evitar el esfuerzo de hacerlo. O para que nos brinde una receta mágica, infalible, rápida y perfecta a un solo clic de espera.

Seguramente, la verdadera inteligencia emocional consiste, en cierta forma, en recuperar el derecho a no tener una respuesta inmediata. Poder permanecer un rato en la incomodidad, escuchar lo que nos pasa y aceptar que algunas preguntas necesitan tiempo. No toda angustia exige una solución urgente, ni todo silencio debe llenarse, ni toda incertidumbre puede despejarse con una explicación.

En tiempos en los que la tecnología promete respuestas cada vez más rápidas, tal vez uno de los mayores desafíos sea aprender a no siempre recurrir a ella. Porque gestionar las emociones no es conseguir que dejen de molestarnos cuanto antes. Es desarrollar la capacidad de escucharlas, comprenderlas y atravesarlas sin que nos dominen, siendo nosotros los que conducimos y lideramos nuestra vida, a pesar de ser seres emocionales. Aprender a convivir con lo que sentimos, incluso cuando duele, es una tarea exclusiva y profundamente humana.

