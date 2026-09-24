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El método 3-2-1 para ordenar las ideas cuando hay que hablar bajo presión

La técnica propuesta por el experto en comunicación Vinh Giang busca ofrecer una estructura sencilla para responder preguntas inesperadas sin perder el hilo ni extenderse demasiado.

El País
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24/09/2026, 19:00
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Hablar en público. Foto: Pixabay
Hablar en público. Foto: Pixabay

Hablar con claridad no siempre resulta fácil, especialmente cuando hay que responder de manera espontánea. Una pregunta inesperada durante una reunión, una conversación laboral o cualquier situación en la que se deba reaccionar rápidamente puede hacer que sea difícil organizar lo que se quiere decir.

El experto en comunicación Vinh Giang propone para esos momentos el método 3-2-1, una estructura que busca ayudar a ordenar las ideas antes de comenzar a hablar. La fórmula se basa en recordar tres elementos: una cosa, dos formas o tipos y tres pasos.

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Según explica Giang en uno de sus videos publicados en YouTube, cuando una persona recibe una pregunta para la que no estaba preparada puede tener dificultades para organizar sus pensamientos. En esos momentos, sostiene, es posible comenzar a divagar o quedarse en blanco.

Su propuesta consiste en contar con un marco sencillo al que recurrir: primero mencionar una cosa, luego dos formas o tipos y finalmente tres pasos relacionados con el tema del que se está hablando.

La idea es utilizar esa estructura como punto de partida para construir una respuesta, incluso cuando no se tuvo tiempo para prepararla.

El ejemplo de las paltas

Para explicar cómo funciona, Giang utiliza el ejemplo de las paltas.

Primero plantea una cosa, es decir, una idea principal que se quiera destacar. En su ejemplo, señala que lo que le gusta de las paltas es que son adecuadas para una dieta cetogénica.

Después incorpora dos formas. En este caso, plantea que hay dos maneras de comer una palta: aplastada o como una fruta, de manera similar a una manzana.

Por último, propone tres pasos para preparar una palta: cortarla por la mitad, aplastarla y agregarle sal, pimienta y limón.

De esta manera, un tema sencillo puede organizarse rápidamente siguiendo una secuencia concreta.

Cómo llevarlo a una conversación

Giang también utilizó la estructura para hablar sobre viajes durante una conferencia. En esa ocasión, pidió a una integrante del público que respondiera siguiendo las tres partes del método.

Para la primera, la participante señaló que lo mejor de viajar es que es magnífico y que se puede ir a donde uno quiera.

Micrófono: Foto: Pixabay

Luego, al desarrollar las dos formas, explicó que se puede viajar regionalmente o internacionalmente en avión.

Finalmente, resumió en tres pasos una forma de organizar un viaje: planearlo, reservarlo e ir.

El ejercicio permitió mostrar cómo una persona puede construir una respuesta a partir de una estructura básica, sin necesidad de tener preparado previamente un discurso.

Una herramienta para ordenar los pensamientos

Giang sostiene que contar con un marco de este tipo puede marcar una diferencia cuando una persona tiene que comunicarse bajo presión. Según explica, cuando existe una estructura disponible es posible concentrarse en comunicar las ideas, en lugar de preocuparse por encontrar una forma de empezar.

La propuesta se resume en una fórmula fácil de recordar: una cosa, dos formas y tres pasos. Su objetivo es ofrecer un punto de partida para organizar una respuesta cuando los pensamientos aparecen de manera desordenada o cuesta encontrar las palabras.

En base a El Comercio/GDA

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