El gozo de vivir: cómo recuperar la conexión con el presente y disfrutar más de las pequeñas experiencias

Solange Gerona*

¿Hace cuánto que no sentís un disfrute palpitante por lo que hacés? ¿Ningún encuentro te “mueve el piso”? ¿Ningún logro te da algo más duradero que un momento de placer?

Actualmente, la inquietud, los sinsabores y la competitividad parecen ser la moneda de intercambio. No hay sensación de contención, de familia, equipo o tribu.

En esta columna quiero compartirles una reflexión. Porque es sencillo experimentar lo que está en el título: el gozo de la vida. Tiene que ver con estar presente en lo que sucede más que en lo que estoy planificando, evitando o resistiendo. Tiene más que ver con cómo lo “percibo” (palabra tan de moda) que con la realidad. Y es cierto que las cosas serán de la forma en que las percibamos. Para cada uno serán de cierta manera y no podremos identificar “las siete diferencias” entre los dos “dibujos”: la realidad abstracta frente a la realidad que percibimos.

Se acercan fechas de vorágine, en las que el tránsito se intensifica, parece que el tiempo se acorta y que el mundo viene con una velocidad arrolladora.

Así como nos preparamos para una labor, como aprendemos a ser padres, líderes, integrantes de una sociedad, es muy importante prepararnos para desarrollar el gozo de mi vida.

Esto tiene que ver con respirar hondo y absorber el presente con la información que entra, estar atento a lo que me digo de ello y a lo que, luego de decírmelo, eso desencadena en mí.

Estar atentos a qué emociones, sentires y acciones se generan en consecuencia, porque de esas conclusiones y acciones voy creando consecuencias, patrones, caminos que van orientando mi vida hacia una versión u otra de todas las que están disponibles para mí (absolutamente todas están disponibles para mí en el presente: la vida está abierta y con infinitas posibilidades).

Escuela de vida. Foto: difusión

¿Qué me impide, más allá de que comprenda esta posibilidad, acceder a ese momento presente? Los automatismos, el funcionamiento habitual de la “actividad mental por defecto”, que es un flujo continuo de un diálogo interno que muchas veces no registro, pero que me mantiene distraída de lo que está sucediendo y de lo que estoy sintiendo. En su lugar, simplemente hay un “comentarista interno” que opina, etiqueta y resiste, basado en lo conocido, en los miedos, en lo defectivo. Si presto atención, se detiene y ahí sí sucede la oportunidad/capacidad de estar conectado a lo que está ocurriendo.

También está muy asociado a cargas emocionales no resueltas, por lo que hay una enorme oportunidad de incidir mediante actividades que permitan tomar conciencia de los bloqueos y poder desasociarme de ellos para estar presente ante una nueva oportunidad e reinterpretar mi vida.

En Escuela de Vida, brindaremos el taller Despertando a la Unidad, que se especializa en dos aspectos: por un lado, en reinterpretar los hechos del pasado de nuestro registro, permitiéndonos liberar las cargas emocionales, lo que hace mucho más fácil entrar en la armonía de todas mis historias, aspectos o episodios, para que la fragmentación en mí de todos esos pendientes no me deje sin capacidad de atención y conciencia para vivir el momento presente.

Por otro lado, también se profundiza en la activación de la supraconciencia, esa capacidad superior de conectar con los aspectos más nobles, sensibles y cooperativos de nosotros, con lo que luego se vuelve más fácil respirar y volver a tomar conciencia del valor de cada uno, de lo clave que es en esta sociedad vivir desde la trascendencia de las aristas y las diferencias, aceptando la diversidad en mí y en el afuera, lo que genera una vida de mucha más plenitud, fluidez, simplicidad y gozo.

El taller Despertando a la Unidad será el sábado 14 y domingo 15 de de noviembre de 8.30 a 19 horas y de 8 a 17.30 respectivamente, en Escuela de Vida (Beyrouth 1272, Montevideo). Por información sobre esta y otras actividades, puede visitarse el sitio web de la escuela.

*Doctora en medicina y jefa del Programa de Trasplante Hepático en Uruguay. Fundadora de Escuela de Vida.

