Educación financiera: cinco expresiones cotidianas que afectan la relación con el dinero y el éxito

La relación con el dinero no depende únicamente de cuánto se gana o se ahorra. También está atravesada por las ideas, los hábitos y las creencias que influyen en las decisiones financieras. Esa es una de las premisas que el empresario y escritor Robert Kiyosaki desarrolla en sus libros y conferencias sobre educación financiera.

En una entrevista con GO Banking Rates, el autor de Padre rico, padre pobre puso el foco en el poder del pensamiento y en cómo el lenguaje cotidiano puede revelar ciertas limitaciones. “El mayor patrimonio que tenemos son los 15 centímetros que hay entre nuestra oreja izquierda y la oreja derecha”, afirmó.

A partir de esa idea, Kiyosaki cuestiona cinco expresiones que, desde su perspectiva, pueden convertirse en obstáculos para mejorar la situación económica. Estas son las cinco frases que, según Kiyosaki, conviene revisar:



“El dinero es la raíz de todos los males”. Para Kiyosaki, esta afirmación confunde el dinero con el uso que se hace de él. El capital, sostiene, es una herramienta y no determina por sí mismo el comportamiento de las personas. Lo importante es desarrollar conocimientos para administrarlo y tomar decisiones informadas. En ese sentido, afirma que el dinero no resuelve los problemas por sí solo, mientras que la inteligencia sí puede ayudar a hacerlo. “No es para mí”. Esta frase expresa, según el autor, una limitación que una persona se impone antes de intentar algo. Kiyosaki considera que descartar una posibilidad de antemano puede impedir el desarrollo de nuevas habilidades y oportunidades. Su planteo pone el acento en la confianza personal y en la preparación constante como elementos para avanzar hacia los objetivos. “Nunca seré rico”. El escritor interpreta esta expresión como una forma de resignación frente a la posibilidad de mejorar las propias condiciones económicas. Desde su perspectiva, asumir que no se puede alcanzar una situación financiera distinta puede desalentar la búsqueda de alternativas y el aprendizaje necesario para cambiarla. “No me interesa ganar”. Kiyosaki cuestiona esta frase porque considera que puede esconder una actitud de evasión frente a los desafíos profesionales. Aunque alguien la utilice para expresar distancia respecto de la competencia o del materialismo, el autor advierte que renunciar al esfuerzo por progresar puede terminar limitando el desarrollo personal y laboral. “No puedo pagarlo”. Esta es una de las expresiones que más le interesa reformular. Para Kiyosaki, decir que algo no se puede pagar cierra la posibilidad de analizar otras opciones. En su lugar, propone cambiar la afirmación por una pregunta: “¿Cómo puedo pagarlo?”. El objetivo es pasar de una respuesta automática de rechazo a una búsqueda de alternativas.

Ahorrar dinero. Foto: Freepik.

En su planteo, Kiyosaki también distingue entre estar quebrado y ser pobre. Mientras que la primera situación puede ser transitoria, considera que la pobreza puede perpetuarse cuando determinadas creencias y actitudes impiden reconocer oportunidades o buscar cambios.

Sus ideas forman parte de una filosofía de educación financiera que promueve el aprendizaje, la planificación y la inversión. Aunque sus afirmaciones no constituyen reglas universales sobre el éxito económico, invitan a revisar cómo el lenguaje refleja la relación que cada persona construye con el dinero y hasta qué punto ciertas creencias influyen en sus decisiones.

Con base en El Tiempo/GDA