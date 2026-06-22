De la amígdala a la dopamina: la intrincada mezcla de hormonas que se activa cuando mirás un partido

Ver un partido de fútbol genera mucho más que entretenimiento o emoción. Diversas investigaciones científicas han demostrado que este deporte activa regiones del cerebro relacionadas con la identidad personal, el sistema de recompensa y la regulación emocional, ayudando a explicar por qué millones de aficionados viven cada encuentro con una intensidad extraordinaria.

De acuerdo con un artículo publicado por el portal brasileño MWN Jornal, la ciencia lleva décadas estudiando el impacto del fútbol sobre la mente y el organismo. Los resultados muestran que las victorias y derrotas deportivas pueden desencadenar respuestas biológicas comparables a las que experimentamos ante acontecimientos personales de gran relevancia emocional.

Uno de los hallazgos más llamativos proviene de investigaciones realizadas por la Universidad de San Sebastián, en Chile. Mediante resonancias magnéticas funcionales, los científicos observaron que cuando un aficionado piensa en su equipo favorito se activa la corteza prefrontal medial, una región cerebral estrechamente vinculada con la construcción de la identidad y la percepción de uno mismo.

Vista aérea del estadio de Los Angeles para el partido entre Suiza y Bosnia Herzegovina en el Mundial 2026. Foto: AFP

Este descubrimiento sugiere que el cerebro desarrolla una conexión profunda entre la persona y su equipo. Desde una perspectiva biológica, una victoria deportiva puede ser interpretada como un logro propio, mientras que una derrota puede generar una respuesta emocional similar a la de una experiencia negativa personal.

La intensidad de estas reacciones se vuelve especialmente evidente durante los momentos decisivos del juego. Situaciones como un penalti, una tarjeta roja o un gol inesperado activan la amígdala cerebral, estructura encargada de detectar amenazas y coordinar respuestas rápidas ante escenarios de alta tensión.

República Checa festejando su gol ante Sudáfrica Foto: EFE.

Como consecuencia, el organismo libera adrenalina y cortisol, hormonas asociadas al estrés, la alerta y la preparación para la acción. Paralelamente, aumenta la frecuencia cardíaca, se incrementa la tensión muscular y el cuerpo entra en un estado fisiológico comparable al mecanismo de lucha o huida, una respuesta evolutiva diseñada para enfrentar situaciones de peligro.

La magnitud de estos efectos ha despertado el interés de la comunidad científica y médica. Un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine reveló que durante los partidos de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2006 se registró un aumento significativo de las emergencias cardíacas, especialmente entre los hombres.

Sin embargo, el impacto del fútbol no se limita al estrés. Este deporte también activa los circuitos cerebrales vinculados al placer y la recompensa. La incertidumbre del resultado, la emoción de la competencia y la posibilidad de un desenlace inesperado estimulan la liberación de dopamina, un neurotransmisor relacionado con la satisfacción, la motivación y las sensaciones de bienestar.

Además, el fútbol posee una importante dimensión social. Compartir los partidos con familiares, amigos o incluso con otros aficionados fortalece los lazos sociales, promueve el sentido de pertenencia y favorece la construcción de comunidad. Diversos estudios indican que el deporte puede contribuir a combatir la soledad, mejorar la salud mental y facilitar la expresión de emociones.

Por todo ello, los especialistas consideran que el fútbol es mucho más que un espectáculo deportivo. Cada celebración, cada abrazo y cada lágrima reflejan una compleja interacción entre procesos neurológicos, hormonales, emocionales y sociales, convirtiéndolo en una de las experiencias colectivas más intensas y significativas de la vida cotidiana.