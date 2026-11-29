Diciembre es una época en la que los hogares se transforman con luces, guirnaldas, adornos y árboles de Navidad. Pero, además de las elecciones estéticas, el Feng Shui propone aprovechar la decoración como una oportunidad para renovar el ambiente y establecer intenciones para el año que comienza.

Esta filosofía de origen chino que busca armonizar los espacios a partir de la disposición de los objetos, los colores y los materiales, ofrece algunas pautas para decorar el árbol navideño con significados asociados a la prosperidad, la fortuna y el bienestar.

Desde esta perspectiva, la ubicación del árbol, los tonos elegidos y los adornos que se incorporan pueden simbolizar distintos propósitos para el hogar y quienes lo habitan. Estos son algunos de los colores y sus significados asociados:



Dorado: se relaciona con la riqueza, la abundancia y la prosperidad.

Rojo: simboliza la alegría, la vitalidad y la fortuna.

Verde: representa el crecimiento, la renovación y la armonía.

Blanco y plateado: se asocian con la claridad, el orden y la elegancia.

Adornos redondos: simbolizan la unión y la armonía.

Luces: representan la vitalidad y la celebración.

La combinación de estos elementos permite crear una decoración que, además de su aspecto visual, incorpore significados vinculados con las intenciones para el nuevo año.

Entre las recomendaciones de los expertos se encuentra utilizar listones rojos y verdes tanto en el árbol como en las puertas del hogar, ya que dentro del Feng Shui estos colores se relacionan con la abundancia y la prosperidad. También se sugiere incorporar campanas, a las que esta tradición atribuye la capacidad de atraer energía.

Otro de los consejos consiste en atar tres palitos de canela con un listón rojo y colocarlos como parte de la decoración. Este elemento se utiliza simbólicamente para favorecer la abundancia y ayudar a mantenerla en el hogar.

Familia reunida armando el árbol de Navidad. Foto: Canva.

La ubicación del árbol también adquiere un significado dentro de esta filosofía. Antes de armarlo, la especialista recomienda limpiar y ordenar el hogar y, si se desea seguir estos principios, utilizar una brújula para identificar el lugar que se vincula con las intenciones que se buscan potenciar.

De acuerdo con las sugerencias difundidas, cada espacio puede asociarse con un propósito diferente:



La sala: se vincula con la unión y la armonía.

Un rincón del hogar: se relaciona con la abundancia y el éxito.

Un espacio de reunión: simboliza el amor y las buenas relaciones.

Un lugar iluminado: se asocia con la energía positiva.

Además de elegir los colores y la ubicación, el Feng Shui propone prestar atención a la disposición de los objetos y al estado de los adornos para mantener un ambiente ordenado y armonioso. Algunos aspectos que conviene tener en cuenta son:



No bloquear zonas de circulación: evitar ubicar el árbol frente a puertas, ventanas, pasillos o accesos principales que dificulten el movimiento. Descartar adornos rotos o deteriorados: revisar las esferas, los cables y las piezas incompletas antes de utilizarlos. Mantener los objetos en buen estado se asocia simbólicamente con el cuidado y la renovación. Evitar ramas y plantas secas: si se utiliza un árbol natural, mantenerlo hidratado y retirarlo cuando pierda su frescura. En el caso de uno artificial, limpiarlo antes de armarlo para evitar la acumulación de polvo. No sobrecargar la decoración: evitar llenar el árbol de adornos en exceso o acumular cajas y objetos alrededor que reduzcan el espacio disponible.

Más allá de las creencias asociadas al Feng Shui, organizar la decoración, elegir los colores y preparar el hogar para las fiestas puede convertirse en un ritual que invite a la renovación, el orden y la reflexión sobre los deseos para el año que comienza.

Con base en El Tiempo/GDA