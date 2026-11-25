Todos los años, al acercarse el cierre del calendario, se repite la misma interrogante en las casas: cuál es el momento indicado para sacar el árbol y vestir los ambientes con los clásicos adornos navideños. Aunque el espíritu festivo suele adelantarse y hacerse sentir con fuerza desde los primeros días de diciembre, existen fechas concretas que la costumbre religiosa establece como el punto de partida formal para las celebraciones.

De acuerdo con los calendarios cristianos, la ornamentación vinculada a estas fiestas debe colocarse al dar comienzo el Adviento. Se trata de un tiempo específico dentro del año litúrgico que antecede a la conmemoración del nacimiento de Jesús y que es considerado por los fieles como una etapa esencial de preparación espiritual y familiar.

Al momento de preparar los ambientes, también se suele recomendar la utilización de elementos que se encuentren en óptimas condiciones. El objetivo detrás de esta sugerencia es preservar un entorno armonioso y sostener la buena energía dentro del hogar durante toda la temporada festiva.

El calendario litúrgico y los días señalados

Para determinar cuál es la jornada más propicia según la tradición, es necesario observar el inicio del Adviento, que tiene lugar exactamente el cuarto domingo previo a la Nochebuena. En este 2026, esa instancia caerá el domingo 29 de noviembre, convirtiéndose en el día clave para recibir diciembre ya con las luces encendidas y la casa ambientada.

Otra referencia ineludible en la región es la celebración vinculada al día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. En países como Colombia, esta fecha da pie a una de las jornadas más populares y significativas del año: la Noche de las Velitas, instancia en la que el país se ilumina desde la víspera, el 7 de diciembre, para dar la bienvenida oficial a la Navidad.

Adorno colocado en un árbol de Navidad. Foto: freestocks / Unsplash

El origen histórico del pino y los obsequios

La costumbre de armar el árbol de Navidad tiene sus raíces en los hogares de Europa Central, donde comenzó a practicarse hacia el siglo XVI. Según los registros históricos de la época, los habitantes de esa región solían decorar los pinos con elementos naturales como manzanas, nueces y velas, buscando darle vida y calidez a los bosques durante las noches.

Con el correr del tiempo, esta práctica se arraigó profundamente dentro de la religión cristiana, transformándose en un componente fundamental para acompañar las festividades con luminarias y diversos adornos alusivos.

Familia reunida armando el árbol de Navidad. Foto: Canva.

Por su parte, la tradición de entregar regalos encuentra su inspiración directa en el relato de los Reyes Magos. De acuerdo con la historia religiosa, ellos emprendieron un viaje de varios meses para llevarle a Jesús oro, incienso y mirra, un gesto que quedó plasmado como un símbolo de "generosidad y reconocimiento" ante el nacimiento de Dios.

En base a El Tiempo/GDA