Cocinar y lavar los platos al mismo tiempo, ¿qué significa según la psicología?

Lavar los platos mientras se cocina puede parecer, a simple vista, una cuestión de prolijidad o de costumbre. Sin embargo, desde la psicología, este comportamiento puede interpretarse también como una forma de organizar el entorno y, al mismo tiempo, reducir la carga mental que genera el desorden.

La idea es sencilla: mantener despejada la cocina mientras se prepara la comida permite evitar que se acumulen tareas para después. Para algunas personas, resolver esos pequeños pendientes en el momento ayuda a sentirse más ordenadas y a concentrarse mejor en lo que están haciendo.

Ordenar afuera para organizarse por dentro

Según la información citada en la nota original, investigaciones de la Universidad Estatal de Florida y publicaciones de Springer Nature señalan una relación entre el desorden doméstico y el aumento de los niveles de cortisol, mientras que un ambiente organizado puede ayudar a regular el malestar cotidiano.

En ese sentido, lavar un plato apenas se termina de usar o aprovechar una pausa en la preparación de la comida para ordenar puede formar parte de una conducta más amplia: anticiparse a las necesidades en lugar de dejar que las tareas se acumulen.

Quienes tienen este hábito suelen optar por resolver pequeñas obligaciones de manera inmediata, aunque eso implique dedicar unos minutos adicionales durante la preparación de la comida. Es una lógica de anticipación: hacer un pequeño esfuerzo ahora para evitar una tarea mayor más adelante.

Esta modalidad también aparece en otros aspectos de la vida cotidiana, como responder rápidamente un correo electrónico o cargar combustible antes de que el tanque llegue al límite.

Es importante mantener la higiene en la cocina. Foto: Pexels.

Cuándo el orden deja de ser una ayuda

La necesidad de mantener la mesada despejada también puede funcionar como una manera de generar un entorno más controlado. Al eliminar elementos que distraen o generan sensación de desorden, la persona puede concentrarse con mayor facilidad en la preparación de la comida.

Pero hay una diferencia importante entre una costumbre útil y una conducta rígida. Cuando la limpieza se realiza con flexibilidad, puede ser una herramienta para administrar mejor el tiempo. En cambio, si la persona siente ansiedad ante cualquier resto de desorden y necesita limpiar de manera permanente, el comportamiento puede convertirse en un mecanismo de afrontamiento poco saludable.

La psicóloga Leticia Martín Enjuto, citada por el medio Cuerpomente, plantea que esta rutina puede convertir la cocina en un espacio seguro y armónico, siempre que no se transforme en una exigencia obsesiva.

El autocuidado también aparece asociado a esta conducta. Mantener el lugar donde se cocina despejado puede representar una forma de cuidado personal y contribuir a disminuir el estrés que provoca enfrentarse después a una pila de platos y utensilios pendientes.

Mujer lava los platos en su cocina. Foto: Freepik.

Un hábito que aprovecha los tiempos muertos

Una de las estrategias vinculadas con esta conducta es asociar una tarea nueva con otra que ya forma parte de la rutina. Así, por ejemplo, el tiempo de espera mientras se cocina algo puede aprovecharse para lavar los utensilios que ya no se necesitan.

De esta manera, las tareas domésticas se distribuyen en pequeños momentos y no se concentran todas al final de la comida, cuando pueden resultar más pesadas.

También influye la sensación de recompensa que produce completar una tarea. Cada plato lavado o cada espacio despejado representa una pequeña obligación menos, lo que puede reforzar la motivación para continuar con las demás.

La psicología vincula estos comportamientos con características como la orientación al detalle y la responsabilidad. En lugar de dejar que las tareas se acumulen hasta convertirse en una labor mayor, la persona prefiere resolverlas de a poco.

En definitiva, cocinar y lavar los platos al mismo tiempo puede ser mucho más que una cuestión de orden. Puede reflejar una manera de distribuir el esfuerzo, anticiparse a las obligaciones y mantener bajo control el entorno cotidiano. La clave está en que el hábito conserve cierta flexibilidad: el orden puede contribuir al bienestar, pero no debería convertirse en una nueva fuente de presión.

En base a El Tiempo/GDA