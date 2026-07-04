Cinco recursos de una life coach para superar una crisis sin quedarte viviendo donde la vida te golpeó

La resiliencia suele definirse como la capacidad de adaptarse y recuperarse después de atravesar situaciones difíciles. Lejos de significar que una persona no sufre o no experimenta dolor, implica desarrollar recursos que permitan afrontar la adversidad y continuar con la propia vida.

En ese contexto, la life coach Gisela Gilges compartió una reflexión sobre los elementos que, desde su perspectiva, ayudan a atravesar una crisis. Según explicó, la resiliencia no depende únicamente de la fuerza de voluntad, sino también de recursos personales y del entorno.

"No es que no te duela, es tener recursos para no quedarte viviendo en el lugar donde la vida te golpeó", expresó Gilges al explicar por qué algunas personas logran recuperarse con mayor facilidad que otras frente a una experiencia adversa.

Para ilustrar su idea, comparó una crisis con descender una montaña nevada: no es igual hacerlo con el equipo adecuado y el acompañamiento necesario que enfrentarlo sin preparación. Con esa metáfora, sostuvo que disponer de recursos puede marcar una diferencia al afrontar momentos difíciles.

Hombre levanta sus brazos en señal de fuerza y valentía. Foto: Freepik.

A partir de esa comparación, Gilges presentó lo que denomina su "teoría de los cinco recursos", un modelo propio que identifica distintos aspectos que considera importantes para enfrentar una crisis.

El primero es el recurso social, entendido como contar con al menos una persona de confianza a quien recurrir en momentos de dificultad. El segundo es el recurso emocional, relacionado con la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones sin quedar completamente desbordado por ellas.

Como tercer elemento menciona el recurso intelectual, es decir, la posibilidad de analizar una situación con cierta claridad y evitar tomar decisiones impulsivas durante una crisis. También destaca el recurso económico, que vincula con la autonomía personal y la posibilidad de cubrir las propias necesidades sin depender completamente de otras personas.

Finalmente, plantea el recurso de futuro, asociado a tener proyectos, objetivos o un propósito que ayude a sostener la motivación para seguir adelante.

Mujer llora durante la terapia. Foto: Freepik.

Qué dice la psicología sobre la resiliencia

La investigación en psicología coincide en que la resiliencia es un proceso complejo influido por múltiples factores. Entre los elementos que han demostrado favorecerla se encuentran el apoyo social, las habilidades para regular las emociones, la capacidad para resolver problemas, un sentido de propósito y el acceso a recursos materiales y comunitarios.

Sin embargo, los especialistas también señalan que la resiliencia no depende únicamente de las características individuales. Factores como la gravedad de la situación vivida, la historia personal, la salud mental, el contexto familiar y las condiciones socioeconómicas también desempeñan un papel importante.

Con base en La Nación/GDA