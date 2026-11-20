Los cambios inusuales en el organismo pueden ser señales de alerta de problemas de salud que requieren atención médica.

En el caso de los accidentes cerebrovasculares (ACV), reconocer determinadas manifestaciones y actuar a tiempo resulta fundamental. El neurocirujano Edgardo de Jesús Mateo advirtió sobre tres síntomas a los que conviene prestar atención: los dolores de cabeza intensos, los mareos y el cansancio fuera de lo habitual.

Durante una entrevista en el programa Al Punto Vespertino, producido por Ramón García y Tomás Aquino Méndez para Ahora TV, canal 3, el especialista insistió en que tanto las personas como sus familiares deben estar atentos a los cambios en el estado de salud y en el comportamiento que se aparten de lo habitual.

De Jesús Mateo también manifestó su preocupación por la presencia de ataques cerebrovasculares entre personas cada vez más jóvenes y destacó la importancia de reconocer los síntomas neurológicos que requieren una valoración médica.

Cuáles son los tres síntomas que pueden encender las alarmas

El neurocirujano identificó tres manifestaciones que, especialmente cuando son intensas, persistentes o aparecen de manera inusual, merecen atención:

1. Dolores de cabeza intensos. Una cefalea que aumenta progresivamente y no mejora con analgésicos puede indicar un problema de salud que necesita evaluación profesional.

“Una cefalea muy intensa, progresiva y que no cede con analgésicos, no puede descuidarse y la persona debe ir a su médico rápidamente, para que sea este quien diga qué hacer en ese caso”, señaló Mateo.

2. Mareos. El especialista recomendó no ignorar los episodios inusuales, particularmente cuando aparecen acompañados de otros síntomas neurológicos.

3. Cansancio. Una sensación de agotamiento fuera de lo habitual también merece atención, especialmente cuando aparece junto con debilidad u otras alteraciones físicas.

El médico también mencionó los calambres frecuentes y la pérdida de fuerza entre las manifestaciones que pueden estar relacionadas con diferentes enfermedades y que requieren valoración cuando son persistentes o se acompañan de otros cambios neurológicos.

Asimismo, explicó que la pérdida de fuerza puede estar asociada con otras afecciones, incluidos tumores cerebrales o problemas localizados en la columna vertebral. Por eso, corresponde a un profesional determinar el origen de los síntomas.

Cuáles son las señales de un ataque cerebrovascular que requieren atención inmediata

Los ataques cerebrovasculares pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Los primeros ocurren cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una región del cerebro, mientras que los segundos se producen por la ruptura de un vaso sanguíneo.

“La mayoría de estos accidentes son isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos son los que provocan inmovilidad, se muere un lado del cuerpo, la persona habla de forma arrastrada, como se dice comúnmente, y deben ponernos en atención especial”, aseguró el especialista.

Entre las señales que pueden indicar un ACV se encuentran:

- Pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en un brazo, una pierna o un lado del cuerpo.

- Desviación de la boca o asimetría facial de aparición súbita.

- Dificultad repentina para hablar, pronunciar palabras o comprender lo que dicen otras personas.

- Alteraciones súbitas de la visión, el equilibrio o la coordinación.

- Dolor de cabeza repentino, extremadamente intenso y sin una causa aparente.

Ante cualquiera de estas señales, se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. No es recomendable esperar a que desaparezcan los síntomas ni intentar tratarlos únicamente con medicamentos en casa.

Foto: Redacción El País

La preocupación por los accidentes de moto.

Durante la entrevista, el neurocirujano también se refirió a las consecuencias de los accidentes de moto, especialmente entre los jóvenes, y a la importancia de utilizar elementos de protección.

“Sabemos que eso es una pandemia que está prácticamente acabando con nuestra juventud, sobre todo porque se rehúsan a usar los cascos protectores”, indicó.

El especialista pidió mayor atención de las autoridades frente a los siniestros viales y señaló la necesidad de contar con estadísticas que permitan dimensionar las lesiones y las intervenciones quirúrgicas relacionadas con estos accidentes.

Finalmente, reiteró que los cambios repentinos en la fuerza, el habla, la expresión facial o el estado neurológico no deben pasarse por alto, ya que pueden corresponder a enfermedades que requieren atención urgente.

En base a El Comercio/GDA