Tres ejercicios simples para hacer en casa y evitar contracturas cervicales durante los días de frío

Con la llegada del frío, muchas personas comienzan a sentir tensión en el cuello, los hombros y la espalda alta. Las contracturas cervicales se vuelven más frecuentes porque las bajas temperaturas hacen que los músculos se contraigan y pierdan elasticidad. A eso se suma el sedentarismo, las largas horas frente a pantallas y las malas posturas.

Según explica Matías Otero, “cuando hace frío el cuerpo tiende naturalmente a cerrarse y tensarse para conservar calor. Si pasamos mucho tiempo quietos, esa rigidez aumenta y aparecen molestias cervicales y dolores musculares”.

El especialista señala que no hace falta realizar entrenamientos intensos para prevenirlas. “Con algunos minutos de movilidad y activación muscular por día ya se logra mejorar la circulación, generar calor corporal y reducir tensiones”, afirma.

Movilidad de cuello y hombros

Este ejercicio ayuda a liberar la zona cervical y mejorar la postura.

Cómo hacerlo:



Sentarse o pararse con la espalda recta.

Llevar lentamente la oreja derecha hacia el hombro derecho y sostener 15 segundos.

Repetir hacia el otro lado.

Luego hacer círculos suaves hacia atrás con los hombros durante 30 segundos.

La clave es evitar movimientos bruscos. El objetivo es relajar y darle movilidad a la zona más afectada por el estrés y el frío.

Mujer haciendo ejercicio para el cuello Imagen creada por Chat GPT

Puente de glúteos para activar la espalda

Aunque parezca un ejercicio simple, ayuda a activar la musculatura posterior y aliviar tensiones acumuladas.

Paso a paso:



Acostarse boca arriba con rodillas flexionadas.

Apoyar los pies en el piso a la altura de las caderas.

Elevar lentamente la pelvis hasta formar una línea recta entre hombros y rodillas.

Mantener tres segundos y bajar despacio.

Realizar 12 repeticiones.

“Cuando fortalecemos glúteos y zona media, el cuello deja de compensar tensiones del resto del cuerpo”, explica Otero.

Mujer haciendo ejercicio de glúteos Imagen creada por Chat GPT

Gato-vaca para flexibilizar la columna

Es uno de los movimientos más recomendados para destrabar espalda y cervicales.

Cómo realizarlo:



Colocarse en cuatro apoyos.

Al inhalar, arquear la espalda hacia abajo y levantar la mirada.

Al exhalar, redondear la espalda llevando el mentón hacia el pecho.

Repetir lentamente durante un minuto.

Además de aliviar la rigidez, este ejercicio mejora la movilidad de toda la columna y ayuda a reducir el estrés físico acumulado.

Mujer haciendo ejercicio para la columna Imagen creada por Chat GPT

Los especialistas coinciden en que mantenerse activo durante el invierno es fundamental. Caminar dentro de casa, hacer pausas de movimiento y evitar permanecer muchas horas en la misma posición también puede marcar la diferencia para atravesar los meses fríos con menos dolor y más bienestar.