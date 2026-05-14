Tres ejercicios simples para hacer en casa y evitar contracturas cervicales durante los días de frío
Las bajas temperaturas favorecen la rigidez muscular y las molestias en cuello y espalda. Especialistas recomiendan activar el cuerpo con movimientos suaves y constantes desde casa.
Con la llegada del frío, muchas personas comienzan a sentir tensión en el cuello, los hombros y la espalda alta. Las contracturas cervicales se vuelven más frecuentes porque las bajas temperaturas hacen que los músculos se contraigan y pierdan elasticidad. A eso se suma el sedentarismo, las largas horas frente a pantallas y las malas posturas.
Según explica Matías Otero, “cuando hace frío el cuerpo tiende naturalmente a cerrarse y tensarse para conservar calor. Si pasamos mucho tiempo quietos, esa rigidez aumenta y aparecen molestias cervicales y dolores musculares”.
El especialista señala que no hace falta realizar entrenamientos intensos para prevenirlas. “Con algunos minutos de movilidad y activación muscular por día ya se logra mejorar la circulación, generar calor corporal y reducir tensiones”, afirma.
Movilidad de cuello y hombros
Este ejercicio ayuda a liberar la zona cervical y mejorar la postura.
Cómo hacerlo:
- Sentarse o pararse con la espalda recta.
- Llevar lentamente la oreja derecha hacia el hombro derecho y sostener 15 segundos.
- Repetir hacia el otro lado.
- Luego hacer círculos suaves hacia atrás con los hombros durante 30 segundos.
La clave es evitar movimientos bruscos. El objetivo es relajar y darle movilidad a la zona más afectada por el estrés y el frío.
Puente de glúteos para activar la espalda
Aunque parezca un ejercicio simple, ayuda a activar la musculatura posterior y aliviar tensiones acumuladas.
Paso a paso:
- Acostarse boca arriba con rodillas flexionadas.
- Apoyar los pies en el piso a la altura de las caderas.
- Elevar lentamente la pelvis hasta formar una línea recta entre hombros y rodillas.
- Mantener tres segundos y bajar despacio.
- Realizar 12 repeticiones.
“Cuando fortalecemos glúteos y zona media, el cuello deja de compensar tensiones del resto del cuerpo”, explica Otero.
Gato-vaca para flexibilizar la columna
Es uno de los movimientos más recomendados para destrabar espalda y cervicales.
Cómo realizarlo:
- Colocarse en cuatro apoyos.
- Al inhalar, arquear la espalda hacia abajo y levantar la mirada.
- Al exhalar, redondear la espalda llevando el mentón hacia el pecho.
- Repetir lentamente durante un minuto.
Además de aliviar la rigidez, este ejercicio mejora la movilidad de toda la columna y ayuda a reducir el estrés físico acumulado.
Los especialistas coinciden en que mantenerse activo durante el invierno es fundamental. Caminar dentro de casa, hacer pausas de movimiento y evitar permanecer muchas horas en la misma posición también puede marcar la diferencia para atravesar los meses fríos con menos dolor y más bienestar.
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