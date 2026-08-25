Cinco ejercicios para fortalecer el piso pélvico en casa y mejorar su movilidad y estabilidad

El piso pélvico cumple un papel importante en el funcionamiento y la estabilidad del cuerpo, pero no trabaja de manera aislada. Su actividad está relacionada con la respiración, el abdomen, los glúteos y la movilidad de la cadera.

Con el paso del tiempo, esta zona puede debilitarse, especialmente en mujeres que atravesaron un embarazo y un parto doloroso. También puede verse afectada por actividades de alto impacto cuando no se realizan de forma adecuada.

La especialista en diástasis y piso pélvico Jimena Cantu compartió una serie de ejercicios que pueden realizarse en casa y que apuntan a mantener esta zona fuerte, flexible y coordinada.

Los cinco ejercicios recomendados

Cantu sostiene que un piso pélvico saludable necesita tres características: fuerza, flexibilidad y coordinación. Por eso, la propuesta no se limita a los tradicionales ejercicios de Kegel, sino que incorpora movimientos que involucran distintas partes del cuerpo.

1. Movilidad de cadera

La especialista recomienda comenzar con movimientos suaves de cadera para preparar el cuerpo y liberar la tensión acumulada.

El ejercicio puede hacerse de pie, dibujando círculos lentos con la pelvis. También puede realizarse a cuatro apoyos, alternando movimientos hacia adelante, atrás y hacia los lados.

Se puede respirar mejor. Foto: Freepik.

2. Respiración diafragmática

Este ejercicio busca trabajar de manera coordinada la respiración, el abdomen, los glúteos y el piso pélvico.

La clave, según la especialista, no está en contraer la musculatura con fuerza, sino en aprender a activarla correctamente con ayuda de la respiración.

3. Puente de glúteos

Para realizarlo, se deben apoyar bien los pies y elevar lentamente la pelvis mientras se expulsa el aire.

El movimiento permite trabajar los glúteos y favorecer el soporte y la estabilidad de la zona pélvica.

Foto: Commons.

4. Elevaciones laterales de pierna

Este ejercicio apunta a mejorar la estabilidad y la fuerza. Para hacerlo, las piernas deben mantenerse ligeramente flexionadas y elevarse de a una.

De acuerdo con Cantu, este movimiento contribuye a mejorar el equilibrio de la pelvis durante acciones cotidianas como caminar, subir escaleras o realizar actividad física.

5. Rotación interna de cadera

El último ejercicio de la propuesta está orientado a fortalecer la movilidad de la cadera y contribuir a una mejor alineación pélvica.

La especialista destaca la importancia de realizar el movimiento de manera coordinada para aprovechar sus beneficios en las actividades cotidianas.

Mujer practica su equilibrio parándose en una sola pierna. Foto: Freepik.

Una zona que necesita trabajo coordinado

La propuesta de Cantu parte de una idea central: el piso pélvico no debe trabajarse como si fuera una estructura independiente. La respiración, el abdomen, los glúteos y la movilidad de la cadera forman parte de ese trabajo conjunto.

Según la especialista, estos ejercicios pueden ser de ayuda para personas que tienen escapes de orina, sensación de pesadez o debilidad abdominal.

La recomendación es trabajar desde la base para fortalecer el piso pélvico y recuperar confianza al momento de volver a entrenar.

En base a El Tiempo/GDA