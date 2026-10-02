Calistenia: qué dice la ciencia sobre entrenar con el peso del cuerpo

Dominadas, flexiones, fondos y sentadillas son algunos de los ejercicios más conocidos de la calistenia, una forma de entrenamiento que utiliza principalmente el propio peso corporal como resistencia. En los últimos años, esta práctica ganó popularidad, impulsada en parte por las redes sociales y el crecimiento de los parques de entrenamiento.

Pero, ¿qué dice la evidencia sobre su eficacia? La calistenia puede contribuir a mejorar la fuerza y la función física, siempre que la rutina se adapte a las características y capacidades de quien la realiza.

Aunque suele asociarse con movimientos avanzados como el muscle-up, que consiste en pasar de estar colgado a quedar por encima de una barra, o el front lever, en el que se mantiene el cuerpo horizontal y suspendido, no es necesario realizar ejercicios acrobáticos para practicarla.

Una persona que recién comienza puede hacer una flexión contra una pared, mientras que alguien con mayor entrenamiento puede realizar una flexión con una sola mano. En ambos casos, el principio es el mismo: mover el cuerpo frente a la gravedad.

El cuerpo como resistencia

Aunque no se utilicen pesas, la calistenia no es un ejercicio “sin peso”. La carga es el propio cuerpo. Durante una flexión convencional, por ejemplo, los brazos pueden soportar alrededor de dos tercios del peso corporal.

Esto permite entrenar sin necesidad de acudir a un gimnasio ni utilizar máquinas. La calistenia puede practicarse en casa, en un parque o prácticamente en cualquier lugar, sin requerir grandes inversiones.

Las recomendaciones publicadas en 2026 por el American College of Sports Medicine (ACSM), elaboradas a partir de una revisión de 137 revisiones sistemáticas con más de 30.000 participantes, respaldan la posibilidad de mejorar la fuerza y la función física mediante entrenamientos con el peso corporal y programas realizados en casa.

La evidencia también muestra que los ejercicios con el propio peso pueden generar mejoras comparables a las obtenidas con determinados ejercicios con pesas. Un estudio comparó un programa progresivo de flexiones con otro de press de banca y encontró mejoras de fuerza en ambos grupos.

Otro ensayo ajustó la dificultad de las flexiones para hacerla comparable a la resistencia utilizada en el press de banca. Después de ocho semanas, ambos grupos presentaron mejoras similares tanto en fuerza como en el grosor muscular del pectoral y los tríceps.

La explicación está en que los músculos no necesitan distinguir si la resistencia procede de una mancuerna, una máquina o del propio cuerpo. Lo importante es que reciban un estímulo suficiente y que este aumente con el tiempo.

La importancia de progresar

En la calistenia, progresar no significa necesariamente hacer cada vez más repeticiones. La dificultad puede modificarse cambiando los puntos de apoyo, el rango de movimiento o la distribución del peso corporal.

Estas modificaciones también exigen prestar atención al control del tronco, el equilibrio, el recorrido del movimiento y la capacidad de mantener una ejecución adecuada.

Por ejemplo, si una flexión resulta demasiado exigente, puede realizarse con las rodillas apoyadas para reducir el esfuerzo. De esta manera, la persona puede identificar qué movimientos controla, en qué momento pierde estabilidad y qué variantes todavía resultan demasiado difíciles.

Esto no significa que la calistenia desarrolle automáticamente una mejor conciencia corporal que otros métodos de entrenamiento, pero sí hace que la mecánica del propio movimiento tenga un papel importante a la hora de regular la carga.

La dificultad, además, depende de cada persona. Una flexión puede resultar sencilla para alguien entrenado y exigente para otra persona. Lo mismo ocurre con las dominadas: pueden ser un ejercicio sencillo para alguien con una elevada fuerza relativa y resultar prácticamente imposibles para quien recién comienza.

Por eso, entrenar sin pesas no significa necesariamente que el ejercicio sea fácil. Al igual que cualquier otro entrenamiento, la calistenia debe individualizarse. La clave es encontrar una variante que represente un desafío posible de asumir y avanzar desde allí.

Calistenia o pesas: no necesariamente hay que elegir

La comparación entre calistenia y entrenamiento con pesas plantea una diferencia concreta. Las pesas permiten aumentar la dificultad de manera muy gradual: basta con agregar algunos kilos. En la calistenia, en cambio, la progresión suele hacerse modificando la posición del cuerpo o pasando a una variante más exigente, y ese cambio no siempre permite aumentar la dificultad de forma tan progresiva.

Calistenia. Imagen generada por inteligencia artificial.

La evidencia indica que, cuando el objetivo es mejorar especialmente la capacidad para mover cargas muy pesadas, puede ser útil entrenar también con resistencias altas. Para aumentar el tamaño muscular, en cambio, no es imprescindible trabajar siempre con mucho peso: también pueden obtenerse mejoras con cargas más ligeras si el ejercicio alcanza un nivel suficiente de exigencia.

Por eso, la calistenia y el entrenamiento con pesas no tienen por qué considerarse métodos enfrentados. Pueden funcionar como herramientas complementarias.

Una persona puede comenzar haciendo dominadas únicamente con su peso corporal y, cuando el ejercicio ya resulte demasiado sencillo, incorporar lastre, es decir, peso adicional sujeto al cuerpo, para continuar aumentando la dificultad.

La idea central es sencilla: la calistenia funciona porque el cuerpo también puede utilizarse como resistencia. Aprender a moverlo, controlarlo y aumentar progresivamente la dificultad permite desarrollar fuerza mediante una modalidad de entrenamiento accesible y que puede realizarse prácticamente en cualquier lugar.

En base a El Tiempo/GDA