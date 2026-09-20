Vuelve Sabores de Rocha: más de 20 propuestas gastronómicas se reúnen en La Paloma esta primavera
La sexta edición de la feria será el sábado 26 de setiembre, de 12 a 18 horas, en el Skatepark de Plaza España, con entrada libre y propuestas gastronómicas, productos locales, música, arte y actividades para toda la familia.
La Paloma celebrará sus 152 años con una nueva edición de la Feria Gastronómica Sabores de Rocha, que reunirá gastronomía, producción local, música, arte, recreación y deporte.
La actividad será el sábado 26 de setiembre, de 12 a 18 horas, en el Skatepark de Plaza España, con entrada libre.
La sexta edición contará con más de 20 empresas del rubro gastronómico y productivo, que presentarán propuestas elaboradas especialmente para la feria, con producción local y productos de estación.
El público podrá recorrer un circuito gastronómico con preparaciones que incluyen pastas, carnes, pesca, camarón, hongos, opciones vegetarianas y frutos nativos, entre otras propuestas vinculadas a la gastronomía rochense.
También habrá un mercado de productores, donde será posible conocer, degustar y adquirir productos elaborados en el departamento y acercarse a quienes producen y transforman las materias primas locales. La oferta incluirá quesos, miel, vinos, cervezas artesanales, kombucha, conservas, dulces, aceite de oliva y productos de granja, entre otras propuestas.
Música, arte y actividades
La jornada contará además con música a cargo de DJ Sonidero Mandinga, Encendedor, Fluya y Diego Rossberg, artistas vinculados a la escena local.
El Espacio Arte y Cultura Joven de la Dirección de Cultura de Rocha participará con una propuesta que incluye artistas pintando en vivo, un sector de ajedrez y un espacio de artes plásticas para niños.
A esto se sumará un sector de artesanías locales, con creaciones de artesanos de Rocha, y los Juegos Inflables de Manolo.
El deporte también tendrá su espacio, con demostraciones deportivas, una demostración de rollers a cargo del Club Lunacima y la tradicional exhibición de skate.
La feria busca poner en valor la gastronomía y la producción como parte de la identidad del departamento, promover el consumo de productos locales y generar un espacio de encuentro entre productores, emprendimientos, residentes y visitantes.
La iniciativa es impulsada por la Corporación Rochense de Turismo (CRT) y la Dirección de Turismo de la Intendencia de Rocha, con el apoyo del Municipio de La Paloma, la Dirección de Cultura de la Intendencia de Rocha y el Ministerio de Turismo.
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