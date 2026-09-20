Vuelve Sabores de Rocha: más de 20 propuestas gastronómicas se reúnen en La Paloma esta primavera

La Paloma celebrará sus 152 años con una nueva edición de la Feria Gastronómica Sabores de Rocha, que reunirá gastronomía, producción local, música, arte, recreación y deporte.

La actividad será el sábado 26 de setiembre, de 12 a 18 horas, en el Skatepark de Plaza España, con entrada libre.

La sexta edición contará con más de 20 empresas del rubro gastronómico y productivo, que presentarán propuestas elaboradas especialmente para la feria, con producción local y productos de estación.

El público podrá recorrer un circuito gastronómico con preparaciones que incluyen pastas, carnes, pesca, camarón, hongos, opciones vegetarianas y frutos nativos, entre otras propuestas vinculadas a la gastronomía rochense.

También habrá un mercado de productores, donde será posible conocer, degustar y adquirir productos elaborados en el departamento y acercarse a quienes producen y transforman las materias primas locales. La oferta incluirá quesos, miel, vinos, cervezas artesanales, kombucha, conservas, dulces, aceite de oliva y productos de granja, entre otras propuestas.

Música, arte y actividades

La jornada contará además con música a cargo de DJ Sonidero Mandinga, Encendedor, Fluya y Diego Rossberg, artistas vinculados a la escena local.

El Espacio Arte y Cultura Joven de la Dirección de Cultura de Rocha participará con una propuesta que incluye artistas pintando en vivo, un sector de ajedrez y un espacio de artes plásticas para niños.

A esto se sumará un sector de artesanías locales, con creaciones de artesanos de Rocha, y los Juegos Inflables de Manolo.

El deporte también tendrá su espacio, con demostraciones deportivas, una demostración de rollers a cargo del Club Lunacima y la tradicional exhibición de skate.

La feria busca poner en valor la gastronomía y la producción como parte de la identidad del departamento, promover el consumo de productos locales y generar un espacio de encuentro entre productores, emprendimientos, residentes y visitantes.

La iniciativa es impulsada por la Corporación Rochense de Turismo (CRT) y la Dirección de Turismo de la Intendencia de Rocha, con el apoyo del Municipio de La Paloma, la Dirección de Cultura de la Intendencia de Rocha y el Ministerio de Turismo.