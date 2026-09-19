Vacaciones de primavera: más de 50 actividades para disfrutar en distintos puntos de Canelones

El comienzo de la primavera llega acompañado de una amplia agenda de actividades en distintos puntos de Canelones.

Del 16 al 27 de setiembre se desarrolla una nueva edición de Prima el Juego en vacaciones de setiembre, una iniciativa impulsada por distintas direcciones y áreas del Gobierno de Canelones.

La propuesta reúne más de 50 actividades que tienen al juego, el arte, la recreación y la participación como protagonistas. Hay opciones para toda la familia, con actividades abiertas al público en parques, plazas, centros culturales y otros espacios del departamento.

Entre las propuestas previstas hay actividades recreativas y deportivas, espectáculos artísticos, juegos colectivos, talleres y opciones vinculadas a la cultura. La agenda incluye, por ejemplo, la inauguración de un ajedrez gigante en el Parque Las Piedras, actividades de vacaciones en parques de La Paz, Las Piedras, Pando y Paso Carrasco, y propuestas de patines, patinetas y monopatines en la Pista de Atletismo de Salinas.

También habrá talleres de cometas, cometeadas, ludotecas, funciones de títeres, actividades de reciclaje, juegos y deportes alternativos, kermeses y fiestas de primavera. La programación suma además propuestas culturales como las funciones de Rada, la película, el cine Amantes en el cielo, del Festival Llamale H, y actividades de literatura y música como Elefantín en el país de las primeras cosas, de Samantha Navarro.

Algunas actividades son gratuitas y abiertas a todo público, mientras que determinadas propuestas tienen costo o están dirigidas a públicos específicos. En varios casos también se detallan horarios de funcionamiento y espacios concretos donde se desarrollarán.

La programación completa, organizada por fecha y lugar, puede consultarse en la agenda oficial de Prima el Juego para elegir las actividades más cercanas o de interés.