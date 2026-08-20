Un recorrido por los bancos históricos de Ciudad Vieja: una propuesta para redescubrir la historia financiera

En el marco del 130.º aniversario del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), este sábado 22 de agosto se realizará una nueva edición del Tour de Bancos, una propuesta para recorrer la Ciudad Vieja y conocer parte de su historia financiera.

El recorrido comenzará a las 14 horas desde Plaza Matriz (Plaza Constitución) y tendrá un costo de $500 por persona.

La propuesta contempla un recorrido por el centro histórico financiero de la ciudad, con paradas frente a lugares y edificios vinculados a bancos históricos que, en algunos casos, continúan funcionando como tales y, en otros, fueron reconvertidos.

Durante el paseo se recorrerán el ex Banco Comercial, ex Banco Inglés, ex Banco de Londres, el edificio MVD Waterwork & CO (Scotiabank), el ex Banco Popular y el ex Banco Ítalo Belga (Fundación BROU).

El tour incluye además una visita guiada especial en el Museo del Gaucho y la Moneda (Fundación BROU).

Datos del paseo

Día: sábado 22 de agosto

Hora: 14 horas

Punto de partida: Plaza Matriz (Plaza Constitución, Ciudad Vieja)

Costo: $500 por persona

Reservas: https://www.peatonaltours.uy/tour/72

La actividad se presenta bajo la consigna “Tu ciudad, tus historias. ¡Redescubrilas con nosotros!”.