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El País Domingo

Una impactante reconstrucción de las murallas de Montevideo y una invitación a caminar por el pasado

Un nuevo proyecto turístico y cultural recupera la ciudad sepultada, transformando los vestigios de las antiguas fortificaciones en un recorrido histórico que culmina con una reconstrucción digital de las murallas, proyectada en el Espacio Cultural Casona Mauá.

Andres Lopez Reilly
Andrés López Reilly
14/07/2026, 03:09
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Muralla WEspacio Cultural Casoa Maua 9.jpg
El portón de San Pedro (sobre la actual calle 25 de Mayo), principal acceso a la ciudad.

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