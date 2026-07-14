Una impactante reconstrucción de las murallas de Montevideo y una invitación a caminar por el pasado
Un nuevo proyecto turístico y cultural recupera la ciudad sepultada, transformando los vestigios de las antiguas fortificaciones en un recorrido histórico que culmina con una reconstrucción digital de las murallas, proyectada en el Espacio Cultural Casona Mauá.
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