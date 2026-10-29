Un mediodía en Carrasco para celebrar el producto, los oficios y la tradición del fuego

El fuego como punto de encuentro, las carnes y el trabajo artesanal serán los protagonistas de un almuerzo especial que Manzanar ofrecerá el sábado 31 de octubre en la plaza Rostand, en Carrasco, en Montevideo.

La propuesta tendrá como invitado al chef argentino Santiago Garat, al frente de Corte Comedor, restaurante ubicado en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, que integra la selección de recomendados de la Guía Michelin Argentina.

La relación de Garat con la carne comenzó mucho antes de su trabajo frente a las brasas. Vinculado al campo desde sus primeros años y formado también junto a Francis Mallmann, desarrolló una cocina centrada en el origen de los productos, la selección de los cortes, la maduración y los procesos artesanales. Desde 2018 lidera la cocina de Corte Comedor, un proyecto que combina carnicería y restaurante.

En Manzanar lo recibirán sus chefs ejecutivas, Vanina Canteros y Natalia Suesca, al frente de una cocina que tiene al producto, los fuegos y el trabajo en equipo entre sus principales características.

El almuerzo comenzará con un tapeo en la plaza que incluirá el tradicional caldo de res de Manzanar, croquetas de asado de tira y empanadas de carne.

En la mesa habrá pan de campo artesanal con sal de mar uruguaya y chimichurri, provolone y una selección de embutidos de Corte Comedor: chorizos verde y amarillo, merguez de cordero, morcilla vasca y morcilla criolla.

Como platos principales se servirán bife madurado con hueso y ceja, acompañados por coliflor asada, ensalada de berro y cajú y papas fritas provenzal. Para el final, el menú propone flan y helado de stracciatella.

Los platos estarán acompañados por vinos de Catena Zapata, bodega familiar fundada en Mendoza en 1902 y reconocida por su aporte al desarrollo del Malbec argentino y a la viticultura de altura.

La historia de la bodega, marcada por la combinación de innovación, tradición y respeto por el origen del producto, se suma al espíritu de un encuentro que pone el foco en las carnes, los oficios y la costumbre de reunirse alrededor del fuego.

Por reservas e información: 095121925