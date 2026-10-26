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El País Bienestar Descanso Viajes y paseos

Festival Pequeños Guardianes de la Memoria propone acercar el Día de Muertos mexicano a las infancias

El sábado 31 de octubre se realizará en la Casona Mauá, en Ciudad Vieja, una actividad gratuita con talleres plásticos, una ofrenda y un mural colaborativo.

El País
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26/10/2026, 12:00
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Día de Muertos. Foto: Pixabay
Día de Muertos. Foto: Pixabay

El Festival Pequeños Guardianes de la Memoria 2026 es una propuesta artístico-cultural de Guardianas de la Memoria que busca acercar la tradición mexicana del Día de Muertos a las infancias en Uruguay, a través del juego y la creación colectiva.

La actividad tendrá lugar de 14 a 18 horas en la Casona Mauá, ubicada en Juan Carlos Gómez 1530, esquina Piedras, en Montevideo.

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La programación incluye la realización de una ofrenda, un mural colaborativo y talleres plásticos.

La propuesta también busca generar un puente entre las migraciones contemporáneas y las tradiciones que viajan con las personas y se resignifican en la actualidad.

La participación es gratuita, con inscripción previa, que se realiza a través del formulario en línea.

Por consultas, se puede escribir a guardianasdelamemoria.2026@gmail.com hasta el jueves 29 de octubre.

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