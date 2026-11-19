Ciudad Vieja tendrá una nueva jornada de actividades el sábado 21 de noviembre, con la octava fecha del ciclo “Sábados en Ciudad Vieja”.

De 12 a 20 horas, habrá más de 40 propuestas gastronómicas, artísticas y comerciales, distribuidas en distintos espacios del barrio.

Uno de los puntos centrales será el escenario instalado en la esquina de Piedras y Zabala, donde se celebrará el 130.º aniversario del Banco República. Entre las 11 y las 18 horas actuarán Gato Renato, Proyecto Mancuso, Camila Ferrari, Pitufo Lombardo y La Decana. En el lugar también habrá una feria de emprendimientos y una plaza gastronómica.

El otro escenario estará en Cinemateca (Bartolomé Mitre 1236), donde desde las 10 horas se desarrollará la Feria Latinoamericana “Lo que nos mueve”, con actividades artísticas y propuestas gastronómicas.

La programación incluye además una feria del vino y las bodegas en plaza Zabala, de 11 a 18 horas, que forma parte de “Primavera en las Bodegas”, y una ludoteca para las infancias en plaza Matriz, de 14 a 16 horas, en el marco de Montevideo a Jugar.

Sábados en Ciudad Vieja. Foto: IM

También habrá una milonga esquinera a cargo del TDJ Esteban Cortez en el Museo Romántico (25 de Mayo 428), de 14 a 16 horas. En ese mismo espacio, a las 16, estudiantes de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) realizarán una lectura performática de “La Ópera de Medio Centavo”.

Otra de las propuestas será el corso comunitario del taller de Murga de la Escuela Esquinera, que recorrerá desde plaza Matriz hasta Pérez Castellanos por la peatonal Sarandí, a partir de las 13 horas.

La programación se completa con actividades en distintos espacios culturales. En la Casona Mauá (Juan Carlos Gómez 1530), de 11 a 23 horas, se podrá visitar una muestra de 40 artistas del Colectivo Gaue, con más de 80 obras de distintos estilos. La jornada incluirá además un espacio de café, DJ y la propuesta de Cava del Baron, con 14 bodegas.

El Museo Histórico Cabildo (Juan Carlos Gómez 1362) abrirá de 11 a 16.45 horas con cuatro exposiciones: “Infancias en la ciudad”, “Tributo de sangre. 300 años de presencia canaria en Montevideo”, “Montevideo, moda y vida urbana en el siglo XX” y “Gabinete de curiosidades”.

Por su parte, el Teatro Solís ofrecerá la propuesta “Casa abierta”, en el marco de la celebración de sus 170 años. Se podrá recorrer libremente el edificio entre las 15 y las 17 horas.

A estas actividades se sumarán visitas guiadas, degustaciones, exhibiciones, música en vivo, DJ sets, intervenciones artísticas, ferias de artesanías y descuentos especiales.

Un ciclo que comenzó en abril

“Sábados en Ciudad Vieja” comenzó en abril de 2026 y fue declarado de interés departamental. La iniciativa, organizada por la Intendencia de Montevideo junto al municipio B, emprendimientos y organizaciones del barrio, busca promover la actividad urbana y comercial, estimular la circulación de residentes y visitantes y dinamizar la actividad cultural y turística del casco histórico.

En sus siete fechas anteriores, realizadas entre abril y octubre, convocó a cerca de 20.000 personas, con más de 40 comercios adheridos y 15 museos participantes. El cierre de la edición 2026 está previsto para el sábado 19 de diciembre.