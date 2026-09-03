Parrilla Solidaria de la Peluffo: una jornada en Villa Biarritz para disfrutar en familia y colaborar con La Campana

El próximo domingo 6 de setiembre, entre las 11 y las 17 horas, el Parque Villa Biarritz será escenario de la octava edición de la Parrilla Solidaria de la Fundación Peluffo Giguens.

Con entrada libre, la jornada propone música en vivo, espectáculos, juegos y actividades para niños y una amplia oferta gastronómica, con un objetivo solidario: todo lo recaudado será destinado a sostener el Hogar La Campana.

Una de las novedades de esta edición es la posibilidad de comprar anticipadamente los menús a través de RedTickets. La modalidad busca agilizar el retiro de los consumos y evitar esperas durante el evento. Estará la clásica parrilla y habrá hamburguesas, pizzas y papas fritas.

Entre las actividades previstas estarán las Payasas Comunitarias, el show de magia de Matías Gratz, la presentación interactiva “La era del loop”, de Ismael Collazo, un taller de cocina y otro de arte para niños con Infantozzi. También habrá inflables para diferentes edades y otras propuestas a cargo de Animate, aliado de la Fundación Peluffo Giguens desde el comienzo del evento.

En el escenario principal se presentarán artistas que ya forman parte de la historia de la Parrilla Solidaria junto con nuevas incorporaciones. La jornada comenzará con los alumnos de la escuela de música Groove y La Rockola Humana. A partir del mediodía será el turno del show de magia de Daniel K, la propuesta de Latasónica, la música de la DJ Lula Allegro, el talento de Nacho Obes y, como cierre sorpresa, un reconocido dúo de músicos nacionales cuya participación será anunciada pocas horas antes del evento.

Más allá de la propuesta recreativa, la jornada tiene como finalidad colaborar con el Hogar La Campana. Tras su reciente ampliación, el hogar cuenta actualmente con 31 habitaciones y recibe a personas con diagnóstico de cáncer que viven en el interior del país y deben trasladarse a Montevideo para realizar sus tratamientos.

El espacio brinda alojamiento, alimentación y acompañamiento psicosocial durante ese período. Cada año, la Fundación Peluffo Giguens proporciona entre 15.000 y 18.000 estadías, con el objetivo de que la distancia y los costos de permanecer en Montevideo no se conviertan en un obstáculo para acceder al tratamiento.

La Fundación Peluffo Giguens trabaja desde hace 38 años para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al tratamiento del cáncer. En Uruguay se diagnostican 47 nuevos casos de cáncer por día y más de la mitad corresponden a personas que viven fuera de Montevideo, una realidad que vuelve especialmente relevante el apoyo que brinda el Hogar La Campana.

Los consumos para la Parrilla Solidaria ya pueden adquirirse a través de RedTickets. Quienes compren los combos de manera anticipada podrán retirarlos sin hacer filas durante la jornada.

