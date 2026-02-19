Para bailar al ritmo del tamboril: sumate este sábado al desfile de llamadas de Canelones en Ciudad de la Costa
Desde las 20.30 horas, la Avenida Giannattasio será escenario del Desfile Oficial de Llamadas de Canelones, con comparsas locales e invitadas y transmisión en vivo.
La Ciudad de la Costa volverá a ser escenario de una de las principales celebraciones del candombe en el departamento con el Desfile Oficial de Llamadas de Canelones 2026, previsto para el sábado 21 de febrero.
La actividad se desarrollará a partir de las 20:30 horas y forma parte de la agenda cultural de verano impulsada por el gobierno departamental.
El desfile tendrá lugar sobre la Avenida Giannattasio, en el tramo comprendido entre Secco García y Almenara. Como ocurre cada año, este eje central de la Ciudad de la Costa se adaptará para recibir a comparsas, público y equipos técnicos, en un evento de acceso libre que convoca tanto a vecinos de la zona como a visitantes de otros puntos.
La grilla de participación reúne a comparsas con trayectorias diversas y representación territorial. Estarán presentes Lonjas de San Marcos, Candonga Africana, Shangrilonja, Abran Chancha, La Liberal, ADN Yorugua, Candombe Rebelión, Lonjas de Atlántida, Sueño de Comparsa y Lonjas de Oro.
En carácter de invitadas participarán La Ventolera, comparsa integrada por mujeres y disidencias, y Libertambor, ampliando la propuesta artística y reforzando el perfil inclusivo del desfile.
El evento contará con transmisión en vivo a través de Canal 5 y del canal de YouTube del Gobierno de Canelones, lo que permitirá seguir el desarrollo del desfile desde distintos puntos del país.
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