Otras Cocinas: un ciclo de encuentros con cocina, vino e intercambio cultural en Punta del Este

Fuera de la temporada alta, Punta del Este también tiene propuestas que mantienen activa la agenda local durante todo el año. Por estos días, llega un plan de la mano de Otras Cocinas, un ciclo de encuentros que tendrá lugar en I’Marangatú y que propone experiencias centradas en la cocina, el vino y el intercambio cultural.

La iniciativa está pensada como un recorrido de tres fechas a lo largo del año, con la participación de chefs invitados de España, Argentina y Perú. En cada edición, los cocineros trabajarán en conjunto con Matías Sanjurjo, chef ejecutivo del espacio, para diseñar menús por pasos con maridaje de vinos de alta gama.

La primera edición será el viernes 24 de abril y tendrá como eje la cocina de Barcelona. Para la ocasión, llegarán a Uruguay Alex Rodríguez Usón, chef del restaurante Los Caracoles, y Pablo Bofarull, representante de la sexta generación de la familia que lleva adelante este histórico establecimiento.

Fundado hace 190 años, Los Caracoles es considerado el restaurante más antiguo de Barcelona y una referencia de su tradición culinaria. La presencia de Bofarull suma, además, una dimensión vinculada a la historia y al legado familiar de este espacio emblemático.

Con este ciclo, la propuesta apunta a generar experiencias gastronómicas de alto valor en Punta del Este fuera del verano, al tiempo que suma contenido para el turismo gastronómico en otras épocas del año.