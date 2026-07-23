Ollas del Mundo vuelve este fin de semana: un recorrido por sabores, historias y culturas en Montevideo

Este fin de semana vuelve el festival gastronómico Ollas del Mundo. Será este sábado 25 y domingo 26 de julio en el Espacio Modelo (ex Mercado Modelo, Cádiz 3280).

Durante ambas jornadas, el predio abrirá a partir de las 12 horas, con entrada libre y gratuita, y además será un evento pet friendly.

En estos tiempos en los que predominan las comidas rápidas y los sabores cada vez más estandarizados, las preparaciones de olla todavía tienen algo que trasciende la cocina: hablan de hogar, de encuentros y de recetas que pasan de una generación a otra.

Desde los primeros pueblos que cocinaron sobre el fuego hasta las mesas familiares de hoy en día, la olla ha sido mucho más que un utensilio. En ella conviven ingredientes sencillos, largas horas de cocción y saberes transmitidos a lo largo del tiempo. Es allí donde nacieron muchas de las recetas que distintas culturas crearon para combatir el frío y alimentar a muchas personas con lo que tenían a mano.

Pucheros, guisos, curries, ramen, feijoadas o locros pueden ser muy distintos entre sí, pero todos comparten un mismo espíritu: el de una cocina pensada para compartir.

Ese es el concepto que inspira Ollas del Mundo, la feria organizada por Garage Gourmet, que este fin de semana celebrará una nueva edición en Montevideo.

Qué probar.

La propuesta reunirá a cocineros, emprendedores, migrantes y artistas que ofrecerán preparaciones tradicionales de distintos rincones del mundo, muchas de ellas nacidas para hacer frente a las bajas temperaturas.

Cada participante presentará una olla diferente, dando forma a un recorrido gastronómico que atraviesa distintos continentes. Entre las opciones habrá estofado de jabalí con spaetzle, locro argentino, buseca criolla, ramen japonés, feijoada brasileña, goulash, mondongo, polpette al sugo, cazuelas de lentejas, strogonoff, matambre, pabellón criollo, hervido de res venezolano, mole poblano, tacos de cochinita pibil, curries indios veganos y distintas sopas del mundo.

La propuesta también incluirá empanadas salteñas, sánguches de cordero y cerdo braseado, arepas, cachapas, tequeños, gyozas, takoyaki, falafel, hummus, baklava, helados en brioche, affogato, waffles, chocolate caliente y vino especiado, además de una selección de postres elaborados en olla.