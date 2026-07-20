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El País Bienestar Descanso Viajes y paseos

Cocinar para incluir: un programa propone talleres gastronómicos para niños y jóvenes con discapacidad

"Cocinando para Todos" busca promover la inclusión, la autonomía y el trabajo en equipo a través de talleres de cocina. La iniciativa cuenta con apoyo de organismos públicos y empresas.

El País
El País
20/07/2026, 12:10
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Niños cocinando comida saludable
Niños felices cocinan comida saludable.
Foto: Magnific.

Este lunes se presentó "Cocinando para Todos", un ciclo de talleres gastronómicos dirigido a niños y jóvenes con discapacidad que busca promover la inclusión, la autonomía y el aprendizaje a través de la cocina.

La iniciativa es impulsada por Bar FACAL, en conjunto con el Instituto Nacional de Discapacidad (MIDES) y la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, con el apoyo de Banco Santander y Mosca Hermanos. Además, el programa fue declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo.

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Cada encuentro propone una experiencia participativa en la que los asistentes prepararán recetas sencillas junto al educador social y cocinero Sebastián Rodríguez y su equipo. El objetivo es estimular la creatividad, fortalecer la autonomía, promover el trabajo en equipo y generar espacios de inclusión. Al finalizar cada jornada, los participantes compartirán lo elaborado y recibirán un recuerdo.

La propuesta forma parte del trabajo que FACAL desarrolla desde hace años para promover una gastronomía y un turismo más accesibles. El establecimiento integra la Guía Gastronómica Accesible de Montevideo y participa en circuitos turísticos inclusivos, además de desarrollar actividades abiertas a todas las personas.

Según la organización, experiencias anteriores del programa fueron valoradas por familias, docentes y organizaciones, que destacaron el aporte de la cocina para fortalecer la autoestima, desarrollar habilidades, fomentar la autonomía y favorecer nuevos vínculos sociales.

La coordinación estará a cargo de Sebastián Rodríguez, educador social y cocinero con más de 25 años de trayectoria e integrante de Food Revolution y Educocina para Todos Uruguay.

Calendario de talleres:
22 de julio
19 de agosto
23 de setiembre
21 de octubre
18 de noviembre

Todos los encuentros se realizarán a las 15 horas.

Durante el lanzamiento también se convocó a empresas, organizaciones e instituciones interesadas en colaborar con el programa mediante alianzas, voluntariado, aportes de materiales o acciones de difusión para ampliar su alcance.

Por más información, @barfacal

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