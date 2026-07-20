Cocinar para incluir: un programa propone talleres gastronómicos para niños y jóvenes con discapacidad

Este lunes se presentó "Cocinando para Todos", un ciclo de talleres gastronómicos dirigido a niños y jóvenes con discapacidad que busca promover la inclusión, la autonomía y el aprendizaje a través de la cocina.

La iniciativa es impulsada por Bar FACAL, en conjunto con el Instituto Nacional de Discapacidad (MIDES) y la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, con el apoyo de Banco Santander y Mosca Hermanos. Además, el programa fue declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo.

Cada encuentro propone una experiencia participativa en la que los asistentes prepararán recetas sencillas junto al educador social y cocinero Sebastián Rodríguez y su equipo. El objetivo es estimular la creatividad, fortalecer la autonomía, promover el trabajo en equipo y generar espacios de inclusión. Al finalizar cada jornada, los participantes compartirán lo elaborado y recibirán un recuerdo.

La propuesta forma parte del trabajo que FACAL desarrolla desde hace años para promover una gastronomía y un turismo más accesibles. El establecimiento integra la Guía Gastronómica Accesible de Montevideo y participa en circuitos turísticos inclusivos, además de desarrollar actividades abiertas a todas las personas.

Según la organización, experiencias anteriores del programa fueron valoradas por familias, docentes y organizaciones, que destacaron el aporte de la cocina para fortalecer la autoestima, desarrollar habilidades, fomentar la autonomía y favorecer nuevos vínculos sociales.

La coordinación estará a cargo de Sebastián Rodríguez, educador social y cocinero con más de 25 años de trayectoria e integrante de Food Revolution y Educocina para Todos Uruguay.

Calendario de talleres:

22 de julio

19 de agosto

23 de setiembre

21 de octubre

18 de noviembre

Todos los encuentros se realizarán a las 15 horas.

Durante el lanzamiento también se convocó a empresas, organizaciones e instituciones interesadas en colaborar con el programa mediante alianzas, voluntariado, aportes de materiales o acciones de difusión para ampliar su alcance.

Por más información, @barfacal