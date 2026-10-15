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El País Bienestar Descanso Viajes y paseos

Nueva Helvecia celebra la tradición quesera con una fiesta abierta al público

La tercera Fiesta de Quesos del Uruguay será el domingo 18 de octubre, en la Plaza de los Fundadores, con degustaciones, venta de quesos, gastronomía y música. La entrada será gratuita.

El País
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15/10/2026, 12:00
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Nueva Helvecia se prepara para celebrar la tercera Fiesta de Quesos del Uruguay, una propuesta que busca poner en valor la tradición quesera del este de Colonia y su vínculo con la identidad y el turismo de la región.

La actividad será el domingo 18 de octubre, de 10 a 19 horas, en la Plaza de los Fundadores, con entrada libre y gratuita.

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La fiesta reunirá a productores artesanales e industriales y ofrecerá degustaciones, venta de quesos, propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades para toda la familia.

El evento marcará el cierre de la Semana del Queso del Uruguay, que tendrá como eje la 20ª edición del Concurso Nacional e Internacional de Quesos del Uruguay. Según informó Alejandro Dellature, de la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, el certamen recibió cerca de 400 muestras de Uruguay y del exterior, y contará con jueces nacionales e internacionales.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, la Intendencia de Colonia, el Municipio de Nueva Helvecia, la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia y la Ruta del Queso.

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