Milonga esquinera en Montevideo: una noche de tango y baile gratuito en la Alianza Francesa

El tango y la milonga volverán a ser protagonistas de una velada abierta a toda la comunidad el próximo jueves 25 de junio, cuando la sala cultural de la Alianza Francesa reciba una nueva edición de la Milonga Esquinera, una propuesta con entrada libre y gratuita que invita a bailar, encontrarse y disfrutar de una de las expresiones más emblemáticas de la identidad rioplatense.

La cita será a las 19:30 horas en la sede de la Alianza Francesa, ubicada en Bulevar General Artigas 1271. La pista estará abierta tanto para quienes llevan años recorriendo milongas como para quienes simplemente deseen acercarse a escuchar la música, observar el ritual del baile o animarse a dar sus primeros pasos.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por Esquinas de la Cultura, programa de la Secretaría de Descentralización Cultural de la Intendencia de Montevideo que desde hace dos décadas trabaja para acercar el arte y las distintas manifestaciones culturales a los barrios, promoviendo la participación ciudadana y el encuentro comunitario.

Creado en 2005, el programa se enmarca en el proyecto de descentralización de Montevideo y tiene como objetivo fomentar una cultura democrática y diversa. A través de talleres, espectáculos y actividades abiertas, cada año convoca a miles de personas y ha logrado consolidar espacios de intercambio donde el arte se convierte en una herramienta de integración.

Noches de Tango

Las Milongas Esquineras son uno de los ejemplos más visibles de ese espíritu. Los encuentros, que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, reúnen a hombres y mujeres de todas las edades alrededor del tango y la milonga, transformando plazas, centros culturales y espacios públicos en verdaderas fiestas populares.

La propuesta en la Alianza Francesa será una nueva oportunidad para comprobar ese poder de convocatoria y de encuentro. Una noche para dejarse llevar por la música, compartir un abrazo milonguero y celebrar una tradición que sigue viva y sumando adeptos en Montevideo.