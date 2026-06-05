La pizza italiana tendrá su gran fiesta en Montevideo con competencia, feria y actividades abiertas
Maestros pizzeros y aficionados participarán este sábado de la Coppa Scuola Pizzaioli, que incluirá competencias, degustaciones, una feria gastronómica y una masterclass gratuita.
La cultura de la pizza italiana sumará un nuevo capítulo en Uruguay con la llegada de la Coppa Scuola Pizzaioli, una competencia internacional que desembarcará por primera vez en Montevideo el 6 de junio.
La jornada reunirá a maestros pizzeros profesionales y aficionados en torno a una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía italiana, en una propuesta que combinará competencia, formación e intercambio de experiencias.
El encuentro forma parte de un circuito que Scuola Pizzaioli desarrolla en distintas ciudades de América Latina para difundir la cultura de la pizza italiana y promover la capacitación dentro del sector. Además, entre las 10 y las 21 horas funcionará una feria gastronómica abierta al público.
Durante la jornada, los participantes competirán en cuatro categorías: Pizza Margherita STG, Pizza Contemporánea, Pizza in Teglia y Focaccia. Cada una de ellas representa distintos estilos y técnicas de elaboración que hoy conviven dentro del universo de la pizza italiana.
Las pizzas serán evaluadas por un jurado especializado que tendrá en cuenta aspectos como la técnica de elaboración, la cocción, la calidad de los ingredientes y el equilibrio general del producto. El objetivo no es solamente premiar el resultado final, sino también reconocer el trabajo y los conocimientos que hay detrás de cada preparación.
Juan Pablo Padrevita, fundador de Scuola Pizzaioli, explicó que el proyecto nació con la intención de generar espacios de intercambio y crecimiento para quienes trabajan en el sector.
“La Coppa Scuola Pizzaioli nace con la idea de generar espacios donde la pizza italiana se valore desde su identidad, su técnica y su producto. Este circuito permite no solo competir, sino también compartir conocimiento y seguir haciendo crecer la cultura de la pizza en la región”, señaló.
La edición de Montevideo es organizada por Nicolás Nocito y cuenta con el apoyo de la Embajada de Italia en Uruguay, un respaldo que refuerza el carácter cultural de la iniciativa y su vínculo con la promoción del Made in Italy, una marca asociada a la difusión internacional de los productos, tradiciones y saberes que identifican a ese país.
La competencia también tendrá un componente clasificatorio. Quien obtenga el primer puesto accederá a una plaza para participar en el Campeonato Scuola Pizzaioli de Buenos Aires, una instancia que reúne a competidores de distintos puntos de la región.
Esta primera edición uruguaya busca reunir a profesionales, emprendedores y entusiastas de la pizza en una jornada dedicada al intercambio de experiencias y a la valorización de la tradición italiana.
Desde la organización, Nocito destacó que además de las competencias, el público podrá recorrer una feria con productos italianos y degustar distintas preparaciones inspiradas en la tradición culinaria de ese país.
A las 18 horas habrá una masterclass gratuita de pizza napoletana. Toda la actividad será abierta al público y se desarrollará de 10 a 21 horas en el Museo de la Movilidad y las Identidades (ex Museo de las Migraciones), ubicado en Bartolomé Mitre 1550, Montevideo.
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