La Down5K vuelve a la rambla y celebra su décima edición bajo el lema “Cada uno a su ritmo”

Luego de haber sido reprogramada debido a condiciones climáticas adversas, la Down5K ya tiene nueva fecha.

La carrera tendrá su décima edición el sábado 26 de setiembre, a las 17 horas, en la Rambla de Montevideo, a la altura del Dique Mauá.

Bajo el lema “Cada uno a su ritmo”, la propuesta busca visibilizar los derechos de las personas con síndrome de Down y promover la construcción de un Uruguay para todos y todas.

La Down5K se realizó por primera vez en 2016 y desde 2021 cuenta con la posibilidad de participar desde distintos puntos del país. Para quienes se inscriben desde el interior, se coordina el envío de las remeras a distintas localidades.

Las inscripciones tienen un costo de $550 y pueden realizarse en los locales de Abitab de todo el país o a través de Redtickets.

Down 5K. Foto: Asociación Down del Uruguay

Retiro de las remeras

Las remeras se entregarán los días 23, 24 y 25 de setiembre, de 10 a 20 horas, en la sede de la Asociación Down del Uruguay, ubicada en Minas 2046.

Para retirarla es necesario presentar fotocopia del carné de salud, certificado de aptitud física o carné del niño, niña o adolescente; fotocopia de la cédula; deslinde firmado y comprobante de inscripción.

Junto con la remera se asignará un número y se deberá firmar un formulario de deslinde de responsabilidad. En el caso de los menores de edad, deberá estar firmado por madre, padre o tutor.

Quienes participen desde el interior pueden coordinar el envío de la remera.

Una carrera que también financia el trabajo de la asociación

Además de visibilizar los derechos de las personas con síndrome de Down, la Down5K tiene como objetivo recaudar fondos. Según informa la Asociación Down del Uruguay (ADdU), la carrera constituye su principal fuente de financiamiento y permite mantener activas sus distintas líneas de acción.

La asociación acompaña a personas con síndrome de Down y sus familias en diferentes etapas de la vida. Entre sus propuestas se encuentran el acompañamiento a familias que reciben un diagnóstico durante el embarazo o ante el nacimiento, el apoyo en los procesos educativos, el abordaje psicosocial para familias en situaciones de vulnerabilidad y el programa Empleo con Apoyo, que funciona desde hace 17 años y busca acompañar la inserción laboral de personas con síndrome de Down y a las empresas.

También desarrolla talleres para personas de distintas edades, así como capacitaciones y charlas para familias y profesionales, participa en proyectos de investigación y trabaja junto a distintas organizaciones en iniciativas vinculadas con los derechos de las personas con síndrome de Down.

Desde 2020 desarrolla también distintos trabajos en conjunto con la Universidad de la República, entre ellos un Club de Lectura con NICA, pasantías con ISEF, un proceso de codiseño con la Facultad de Artes y trabajo colaborativo con la Facultad de Psicología.

“Cada uno a su ritmo”

Desde la Asociación Down del Uruguay plantean que la Down5K también es una oportunidad para promover una cobertura respetuosa y dar lugar a la voz de las propias personas con síndrome de Down.

El grupo de voceros de la carrera está integrado por personas con síndrome de Down y sus familias. La asociación señala que, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad y sus reclamos aparecen en el espacio público hablados por otros, y que en esta oportunidad se busca que sean las propias personas con síndrome de Down quienes inviten a participar de la carrera.

Bajo el lema “Cada uno a su ritmo”, la organización propone respetar los tiempos de quienes participan como voceros y tener en cuenta que pueden existir silencios o respuestas formuladas en fragmentos. También invita a evitar el trato infantil hacia las personas adultas que integran el grupo de voceros.

