Frida Kahlo inspira una charla-concierto gratuita en el mirador de la Intendencia de Montevideo

La vida y la obra de Frida Kahlo serán el punto de partida de "Sana con Frida", una charla-concierto que llegará al mirador de la Intendencia de Montevideo el próximo 11 de junio a las 17 horas, con acceso gratuito para todo público.

La propuesta fue creada por Mar Flores, psicóloga, terapeuta, música y compositora, quien desarrolló una serie de canciones originales inspiradas en la historia personal, los cuadros y el universo emocional de la reconocida artista mexicana. La iniciativa parte de una pregunta disparadora: cómo serían hoy las conversaciones con Frida Kahlo si llegara a un consultorio psicológico.

A través de la música, la actividad aborda temas como el amor, las infidelidades, el abuso, la resiliencia y los procesos de transformación personal, buscando generar espacios de reflexión e identificación con experiencias que atraviesan a muchas mujeres en la actualidad.

Durante el encuentro, Mar Flores interpretará las canciones personificando a Frida Kahlo, acompañada por el músico Rubén Antoine en acordeón y guitarra. El repertorio recorre distintos géneros de raíz latinoamericana, entre ellos sones mexicanos, danzones, joropos, tangos y valses vinculados a diferentes obras de la pintora.

La propuesta ya fue presentada en el Museo Frida Kahlo de Riviera Maya, en el Auditorio Nacional del Sodre y en otros escenarios de América Latina y Europa.

La actividad cuenta con el apoyo de la Embajada de México en Uruguay, Paseo Ciudad Vieja y el mirador de la Intendencia de Montevideo.