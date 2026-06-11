Fogonera de Cañas: una jornada de tradición, gastronomía y música en Tacuarembó

El próximo sábado 20 de junio, desde las 12 horas, se realizará la Fogonera de Cañas en Camping Entre Las Sierras, ubicado en Cañas Pueblo 33. La actividad propone una jornada de encuentro para compartir tradiciones, gastronomía y música en el entorno de las Quebradas del Norte – Corredor Turístico de Tacuarembó.

La entrada será libre y quienes deseen participar de la propuesta gastronómica podrán adquirir un ticket de comida por $350. El menú incluye guiso de charque, porotada, pan y postre, mientras que las bebidas se venderán por separado.

Además de la oferta gastronómica, la jornada contará con espectáculo musical en vivo, acompañando una tarde pensada para el encuentro, la amistad y el disfrute de las tradiciones locales.

Desde la organización recomiendan reservar el ticket con anticipación para asegurar un lugar en la Fogonera de Cañas.

Por más información, los interesados pueden comunicarse al 092 458 094.