Festival Pan y Queso: homenaje al pan de campo y al danbo en una jornada para celebrar sabores locales

El Festival Pan y Queso celebrará una nueva edición el próximo domingo 15 de marzo desde las 12:00 horas en Narbona Punta del Este. Con entrada libre y gratuita, el evento volverá a reunir a productores, cocineros, emprendedores y amantes de la gastronomía en una jornada dedicada a destacar dos productos emblemáticos de la mesa uruguaya: el pan y el queso.

Tras convocar a unas 4.000 personas en su primera edición y a 5.000 en la segunda, los organizadores proyectan que este año el festival reciba alrededor de 6.000 visitantes, consolidándose como una de las citas gastronómicas relevantes del país. La jornada reunirá a productores de quesos y panes de la región Este y de distintos puntos del territorio nacional, con el objetivo de poner en valor la producción artesanal, el trabajo local y la identidad culinaria uruguaya.

Más de 35 productores participarán del encuentro con degustaciones de panes y quesos artesanales. Muchos de ellos son pequeños emprendimientos familiares del interior del país con varias generaciones dedicadas a la actividad, especialmente en el sector quesero.

En las zonas de la cuenca lechera predomina la técnica tradicional, que aporta carácter y autenticidad a estos productos considerados parte del patrimonio gastronómico nacional.

Festival Pan y Queso. Foto: cortesía

Como novedad, esta edición rendirá homenaje al pan de campo, uno de los emblemas de la canasta panadera uruguaya, y al queso danbo, ícono de la producción láctea del país. Además, se sumarán nuevas propuestas gastronómicas, entre ellas café de especialidad, heladerías artesanales, charcutería artesanal, más stands de cervezas artesanales y vinos finos.

El festival incluirá también charlas y casos de éxito de emprendedores del sector, talleres de elaboración de pan y queso para niños y adultos, y un espacio recreativo infantil con foco en la educación ambiental. En este espacio se buscará generar conciencia sobre el origen de los alimentos y el recorrido de la cadena productiva, para comprender y diferenciar el pan y el queso artesanal de las versiones industriales.

El festival es impulsado por Carla Tchintian, comunicadora gastronómica y creadora de “Como Pez en el Agua”, y por Marcos Grolero, comunicador especializado en turismo y negocios con trayectoria en relaciones públicas y producción de eventos vinculados al sector. Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Intendencia de Maldonado, el Centro Industrial de Panaderos del Uruguay (CIPU) y la Corporación Gastronómica.

“Es un evento que promueve el turismo del fin de semana y fomenta la unión entre productores y organizaciones de distintos departamentos del país”, redaltó Tchintian.

Festival Pan y Queso. Foto: cortesía

Así, con el apoyo de instituciones públicas y privadas vinculadas al turismo y la gastronomía, el festival se posiciona como una plataforma de difusión para la producción nacional y como un atractivo para turistas, chefs, empresarios y profesionales de la hotelería y la restauración.

En esta etapa de crecimiento y consolidación, los organizadores proyectan llevar el festival a distintos puntos del país en el futuro, con el objetivo de convertirlo en un Festival Nacional del pan y el queso.

La jornada cerrará con un espectáculo musical en vivo en el entorno natural de Narbona Punta del Este.