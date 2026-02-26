Festival del Gaucho 2026 en Tala: tres días de jineteadas, música y tradición criolla viva

A poco más de una hora de Montevideo, el corazón del campo uruguayo volverá a latir con fuerza. Del 27 de febrero al 1° de marzo de 2026, Tala será escenario del 32° Festival del Gaucho, una cita que ya es tradición en el calendario criollo y que convoca a familias, aparcerías y amantes de la cultura campera de todo el país y la región.

El encuentro tendrá lugar en la emblemática Pista Tala, sobre Ruta 7 km 80, y promete tres jornadas intensas donde la identidad oriental se expresa sin artificios: en el caballo, en la guitarra, en el mate compartido y en el orgullo de pertenecer a una tradición que sigue viva.

Tres días de tradición viva

El festival desplegará un programa amplio que combina destrezas criollas, música y espacios de encuentro. Habrá jineteadas en distintas categorías —Rueda Basto Oriental, Pelo y Basto Argentino—, pruebas de rienda, embretada de ganado y campeonato de truco, además de payadas a contrapunto y certamen de danzas tradicionales.

La elección de la Flor del Pago aportará el toque festivo que distingue a las celebraciones del interior, mientras que la feria comercial y artesanal permitirá recorrer saberes y oficios que forman parte del ADN rural. No faltará el almuerzo criollo, donde la gastronomía se convierte en otra forma de celebrar la identidad.

Un desfile que honra la identidad

El domingo 1° de marzo, desde las 9 de la mañana, las aparcerías se concentrarán en el predio para dar forma a uno de los momentos más esperados: el Desfile de Caballería Gaucha, que partirá a las 10 y recorrerá las calles de Tala. No es solo una postal pintoresca; es la reafirmación de una cultura que atraviesa generaciones, que se transmite en el respeto al caballo, en la vestimenta tradicional y en los códigos de camaradería.

La convocatoria está abierta a todas las agrupaciones que deseen ser parte de este homenaje colectivo a la figura del gaucho, símbolo de trabajo, coraje y arraigo.

Música para todos los gustos

Cada jornada cerrará con espectáculos en vivo que convocan tanto a referentes de la música campera como a artistas populares que conectan con públicos diversos.

La grilla incluye:



Viernes 27/2

Luciano Hernández, De Buena Madera, Media Banda

Gran baile: La Misma Cuadra



Sábado 28/2

Cecilia Machado, Sin Fronteras, Germán Montes, Copla Alta, Carlos Malo, Enzo Castro y Lucas Sugo

Gran baile: Soy tu Sol – La Penúltima



Domingo 1/3

De Bombacha, Los Palmae, Juan J. Borges y Los Polkeros del Yi

Con entradas accesibles —y menores de 12 años con ingreso gratuito—, la propuesta se consolida como una alternativa ideal para quienes buscan, cerca de la capital, una experiencia distinta: aire de campo, tradiciones auténticas y un ambiente familiar.

